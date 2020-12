In acest an, marii producatori de petrol si-au revizuit in scadere valoarea activelor cu circa 80 de miliarde de dolari, au redus productia si au concediat mii de angajati, pentru a economisi bani pe fondul declinului accentuat al cererii de petrol si al veniturilor.Chevron a anuntat ca se asteapta la un buget pentru investitii si activitati de explorare de 14-16 miliarde de dolari pe an, pana in 2025, cu mult sub nivelul anticipat anterior, de pana la 22 de miliarde de dolari.Decizia de a reduce cheltuielile pentru noi proiecte petroliere est un semn ca Chevron se asteapta ca preturile energiei sa ramana scazute timp de ani de zile.Reducerile vor avea loc chiar daca a adaugat proiecte uriase in Statele Unite, Orientul Mijlociu si Africa, cumparate de Chevron in cadrul preluarii Noble Energy, pentru 4,1 miliarde de dolari.In pofida reducerii bugetului, compania a anuntat ca incepand din 2022 probabil va creste investitiile in bazinul Permian si Golful Mexic, in urma scaderii capitalului necesat unui proiect din Kazahstan.Spre deosebire de Chevron, compania concurenta Exxon Mobil a anuntat luni ca pana in 2024 va mari cheltuielile peste nivelul din acest an, de 23 de miliarde de dolari.Citeste si:Romania a castigat procesul cu Chevron si va primi despagubiri de peste 73 milioane de dolariChevron preia Noble Energy pentru circa 5 miliarde de dolari, cea mai mare tranzactie din sectorul energiei dupa prabusirea preturilor petrolului ...citeste mai departe despre " Compania americana Chevron renunta la investitii de miliarde de dolari dupa prabusirea pretului petrolului " pe Ziare.com