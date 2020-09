Potrivit sursei citate, la inceputul acestui an, omul de afaceri Catalin Coman a vandut terenul de circa 2.000 de metri patrati, pe care a functionat timp de 25 de ani, pana in februarie anul acesta, clubul Piranha, firmei Zen Living Apartments, detinuta de Petre si Marinela Niculae.Ulterior, in luna august, familia Niculae a primit autorizatia de demolare si de construire a unui bloc cu 10 etaje.Astfel, noul imobil se va construi intr-o zona dens populata cu blocuri noi. El se va invecina pe o latura cu ansamblul rezidential Exigent One, dezvoltat in 2015 tot de catre familia Niculae, pe o alta latura este complexul Novum Invest Politehnica, al antreprenorilor Ionut Cosmin Fleancu si Dan George Dobre, iar pe o alta parte este viitorul hotel Ibis, cu 160 de camere, dezvoltat tot de Novum Invest, si care urmeaza a se lansa in aceasta toamna.Petre Niculae (60 de ani) este fost actionar al Oscar Downstream si este unul dintre cei mai prolifici investitori in locuinte din Sectorul 6, prin intermediul firmei sale Pedro Company Constructexim. Petre Niculae este unchiul lui Alin Niculae, proprietarul de drept al Oscar Downstream. ...citeste mai departe despre " Celebrul club Piranha din Regie va fi demolat. In locul lui se va construi un bloc de zece etaje " pe Ziare.com