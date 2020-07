Celebra aplicatie TikTok a ajuns sa valoreze 50 de miliarde de dolari

Compania ByteDance, din Beijing, ia in considerare o serie de optiuni pentru TikTok, pe fondul presiunii din partea Statelor Unite pentru a renunta la controlul aplicatiei care permite utilizatorilor sa creeze videoclipuri scurte cu efecte speciale si care a devenit extrem de populara in randul adolescentilor din SUA.Succesul aplicatiei a contribuit la transformarea ByteDance intr-una dintre putinele conglomerate chineze cu operatiuni globale.Comisia pentru investitii straine din Statele Unite (CFIUS), o comisie guvernamentala americana care evalueaza ofertele cumparatorilor straini pentru posibile riscuri de securitate nationala, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la siguranta datelor cu caracter personal pe care TikTok le administreaza sub proprietarul sau chinez.ByteDance, detinuta privat, a primit o propunere de la unii dintre investitorii sai, inclusiv Sequoia si General Atlantic, de a transfera acestora proprietatea majoritara asupra TikTok, au spus sursele. De asemenea, si alte companii si firme de investitii si-au exprimat interesul de achizitie a TikTok.Oferta investitorilor evalueaza TikTok la de 50 de ori venitul sau prevazut pentru 2020, de aproximativ 1 miliard de dolari, potrivit surselor. Prin comparatie, Snap este evaluata la de 15 ori veniturile proiectate pentru 2020, la aproximativ 33 de miliarde de dolari, potrivit companiei de analize a datelor Refinitiv.Nu este clar daca fondatorul si CEO-ul ByteDance, Yiming Zhang, va fi multumit de oferta. Una dintre surse a spus ca directorii ByteDance au discutat recent despre proiectiile de evaluare pentru TikTok care depasesc 50 de miliarde de dolari.TikTok se dezvolta rapid pe baza cresterii veniturilor din publicitate, iar echipa sa de management se asteapta sa obtina venituri de 6 miliarde de dolari in 2021, a spus una dintre surse.ByteDance, care detine alte aplicatii, inclusiv o platforma chineza similara TikTok, Douyin, si-a stabilit ca obiectiv de venit pentru 2020 o suma de aproximativ 200 de miliarde de yuani (28 de miliarde de dolari).ByteDance a fost evaluata la aproximativ 140 de miliarde de dolari la inceputul acestui an, cand unul dintre actionarii sai, ...citeste mai departe despre " Celebra aplicatie TikTok a ajuns sa valoreze 50 de miliarde de dolari " pe Ziare.com