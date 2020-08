Cele mai bune metode prin care sa-ti promovezi afacerea

Atrage atentia asupra ta

Poate ca pandemia ti-a afectat afacerea, dar asta nu trebuie sa te dea inapoi. Trebuie sa atragi atentia asupra businessului pe care il conduci. Una dintre cele mai bune metode de a te face cunoscut este aceea de a apela la dynamic digital out of home sau, mai pe scurt, Dynamic DOOH. Intr-o piata in care digitalul isi face tot mai simtita prezenta, reclamele pe panouri stradale reprezinta in continuare o metoda excelenta de promovare a afacerii tale.Dynamic DOOH este mai mult decat reclama outdoor. Vei avea la dispozitie si uneltele necesare pentru a masura audientele si a compara rezultatele. Astfel, vei afla foarte repede cat de mult ai atras atentia clientilor.Content marketingul si SEO merg mana in mana. Oamenii au inceput sa se obisnuiasca sa foloseasca onlineul atunci cand fac cumparaturi, asa ca si afacerea ta trebuie sa fie vizibila pe internet.Content marketingul presupune sa ai continut platit care sa-ti promoveze businessul si sa apara pe alte site-uri. Va trebui, bineinteles, sa platesti pentru asta, dar te vei bucura de controlul precis al mesajului pe care intentionezi sa-l transmiti. Mare atentie la publicul site-urilor pe care te promovezi: trebuie sa fie pe acelasi profil cu al clientilor tai.SEO - sau optimizarea cuvintelor cheie de pe site-ul tau - trebuie sa fie de asemenea o prioritate pentru tine. Vizibilitatea ta va creste pe Google daca ai un site bine pus la punct. Poti apela la firme specializate sau poti incepe sa te documentezi sau sa angajezi un om care se se ocupe de acest aspect.O alta metoda de promovare, mai ales atunci cand ai o afacere noua, este sa te asociezi cu un "jucator mare". Oferi servicii sau produse complementare unei companii renumite? Nu ezita sa incerci sa intri in legatura cu sefii acesteia. Foarte probabil nu vei fi promovat pe degeaba, pentru ca toata lumea trebuie sa aiba de castigat de pe urma unei astfel de asocieri.In general, va fi nevoie sa oferi ceva la schimb, fie ca este vorba de o parte din profit sau discounturi pentru clientii companiei respective. Te vei bucura insa de know-how-ul unui "peste" mai mare de pe piata.La capitolul promovare cu ajutorul presei ai putea avea nevoie de un PR sau o agentie de PR pentru a intra in atentia ziaristilor si a publicatiilor. Trebuie sa inveti sa spui povestea afacerii tale in asa fel incat sa atragi atentia si in mass-media. Poti organiza conferinte de presa, sa trimiti comunicate de presa care sa arate ca o stire sau un reportaj, poti incerca sa te imprietenesti cu jurnalistii din domeniul tau de activitate, bloggerii si vloggerii cunoscuti. Bineinteles ca nimic nu este gratuit nici in aceasta situatie. Va trebui sa platesti pentru promovare sau, in cazul celebritatilor din social media, sa oferi produse la schimb.Aici ajungem deja la marketing afiliat, unde vei apela tot la specialisti din presa sau social media. Prin marketing afiliat, cel care iti promoveaza afacerea pe site-ul lui va primi un comision pentru fiecare vanzare pe care ti-o aduce prin link-urile postate. Exista si platforme dedicate pentru acest tip de promovare.Acestea ar fi principalele metode prin care iti poti face afacerea mai cunoscuta. Speram ca sfaturile din articol sa iti fie de folos.