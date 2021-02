Cel mai des intalnite greseli de promovare a afacerilor

Una dintre cele mai mari greseli pe care le poti face atunci cand vrei sa-ti cresti afacerea este sa incerci sa te ocupi chiar tu de toate. Chiar daca ai cunostinte despre unul sau mai multe domenii ale companiei tale si consideri ca numeni nu va face o treaba mai buna ca tine, in loc sa economisesti bani cu promovarea business-ului, mai mult vei pierde. Exista diverse tipuri de strategii de marketing pe care trebuie sa le abordezi ca sa te faci remarcat pe piata, canale diferite prin care poti ajunge la potentialii clienti, modalitati si tehnici de promovare ce te ajuta sa comunici cu publicul tinta. Cu siguranta nu poti excela pe toate planurile, asa ca incearca sa faci doar ceea ce stii tu ca poti face foarte bine.Puterea unor platforme precum Facebook, Instagram sau Twitter este impresionanta, iar daca consideri ca retelele sociale nu-ti aduc niciun beneficiu, te inseli. Practic, atat ca om cat si ca brand, nu existi daca nu esti prezent in online. Promovarea prin intermediul acestora canale iti aduce vizibilitate pe piata, vanzari si clienti. Orice persoana care detine un smartphone sau un calculator si este activa constant pe retelele sociale va cauta acolo o solutie pentru nevoile sale in loc sa astepte un flyer publicitar in cutia postala. Altfel spus, este mult mai usor sa comunici cu oamenii intr-un mediu pe care acestia il apreciaza si sa le oferi zilnic update-uri despre noile produse sau servicii, promotii, oferte sau reduceri.In prezent, piata este puternic influentata de prezenta dispozitivelor mobile, insa unii antreprenori inca au sau isi realizeaza platforme care nu sunt adaptate pentru smartphone-uri si tablete. Cumparaturile online sunt pe o panta ascendenta, tot mai multe persoane folosesc aplicatiile mobile ca sa-si imbunatateasca viata ori pentru organizarea activitatilor zilnice, asa ca daca nu ai un website mobile responsive pierzi foarte multi posibili clienti.Principalul scop al marketingului prin continut este educarea, apoi cresterea vanzarilor. Atunci cand redactezi un text pentru publicitate online sau offline, trebuie sa tii cont de calitatea si relevanta acestuia, dar si interesul pe care il va starni potentialilor clienti. Daca vorbim de articole, oricat de bine sunt scrise, nu se vor situa mai presus de un continut slab calitativ daca ofera informatii ambigue, care nu ofra solutii sau nu raspund la intrebarile utilizatorilor. Postarile de pe retelele sociale trebuie sa fie interesante, sa nu plictiseasca oamenii, iar subiectele transmise prin intermediul e-mailului trebuie sa fie, de asemenea, captivante.O imagine face cat o mie de cuvinte, mai ales in mediul online. Calitatea unei poze este incredibil de importanta si atrage atentia oamenilor de zece ori mai mult decat un text. Fotografiile de calitate sunt principalele atuuri ale magazinelor online de orice fel sau ale restaurantelor deoarece poate scoate cu usurinta in evidenta avantajele produselor comercializate. Prin urmare, incearca sa iti folosesti propriile poze sau sa cauti imagini profesioniste pe site-urile de profil daca vrei sa-ti promovezi afacerea asa cum se cuvine.Atunci cand strategiile de promovare a afacerii sunt realizate si implementate ca la carte, rata lor de succes poate fi maxima. Incearca sa eviti greselile ce tin de marketing pentru ca acesta reprezinta componenta cheie in dezvoltarea si extinderea business-ului, atragerea clientilor si cresterea credibilitatii si notorietatii pe piata.