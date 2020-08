Animalul, un berbec botezat Double Diamond, a fost cumparat de trei fermieri, care spun ca si-au facut calculele sanatoase de a-si recupera investitia prin reproducere. Masculii din rasa de ovine Texel sunt folositi si pentru imbunatatirea productiei de carne.Pretul de pornire al licitatiei a fost de 10.000 de lire sterline, insa suma a crescut fabulos si s-a ajuns la 368.000 lire sterline, un record mondial. Precedentul record, inregistrat in 2009, a fost consemnat dupa ce o oaie a fost vanduta cu 230.000 de lire sterline.Oile Texel se vand in mod regulat pentru sume de cinci cifre, dupa cum anunta Texel Sheep Society. Aceasta rasa de ovine de carne se creste si in Romania. ...citeste mai departe despre " Cea mai scumpa oaie din lume a fost vanduta pentru 400.000 de euro, un record mondial. Rasa din care provine animalul este extrem de cautata de fermieri " pe Ziare.com