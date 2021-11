Ce trebuie sa stii despre montarea si intretinerea scarilor rulante intr-un centru comercial

Scarile rulante reprezinta o solutie de mobilitate excelenta, care contribuie la transportul oamenilor in mod confortabil. Considerate tehnologii sigure, acestea reprezinta instalatii care includ o scara ale carei trepte mobile, prin antrenare mecanica, raman constant in plan orizontal. Deseori prevazute si cu rampe mobile, scarile rulante sunt ideale pentru cladirile publice sau comerciale.

Conceptul a fost brevetat pentru prima data in anul 1892, insa forma pe care o cunoastem astazi, denumita si escalator, a fost regandita cinci ani mai tarziu. Desi sunt adaptate la transportul persoanelor in statiile de metrou, aeroporturi si alte locuri cu trafic intens, cel mai frecvent sunt folosite in centrele comerciale, unde contribuie la fluidizarea circulatiei. Iata ce trebuie sa stii despre montarea si intretinerea scarilor rulante.

Montarea scarilor rulante intr-un centru comercial

Scarile rulante reprezinta un sistem motorizat electric, indispensabil in marile centre comerciale. Ele au capacitatea de a sustine un volum mare de oameni si sunt de obicei instalate in perechi, adica o parte se misca ascendent, iar cealalta descendent. Ambele dispun de balustrade care se deplaseaza in acelasi timp cu treptele. Montarea acestor instalatii trebuie sa fie efectuata cu respectarea prevederilor in vigoare, potrivit Prescriptiei Tehnice PT R2-2010. Proiectul poate fi realizat doar de catre producator, peersoane juridica autorizate ISCIR sau firme autorizate de catre autoritatile cu competenta in domeniu.

Instalarea scarilor rulante poate fi realizata doar in baza unei documentatii tehnice preliminare de montare avizate de catre persoana responsabila in acest sens. Insa, inainte de a monta un escalator este important sa se ia in considerare anumite aspecte precum fluxul de persoane din cladire, numarul de persoane pe ora, viteza la care vor functiona scarile, latimea instalatiei, gradul de inclinare, diferenta maxima de nivel, consumul de energie sau inaltimea balustradei. La finalizarea lucrarilor de montare, documentatia tehnica va fi depusa la centrul ISCIR in raza careia se afla instalatia cu cel putin 15 zile inainte de data propusa pentru verificarea tehnica referitoare la autorizarea functionarii.

Intretinerea scarilor rulante intr-un centru comercial

Intrucat sunt supuse uzurii tehnice din cauza solicitarii lor intense intr-o zona comerciala, este necesara verificarea si intretinerea scarilor rulante in mod periodic. Astfel de operatiuni pot fi realizate doar de catre persoane autorizate ISCIR, care raspund de calitatea lucarilor pe care trebuie sa le efectueze conform instructiunilor producatorului si ale Prescriptiei Tehnice. In cadrul lucrarilor de intretinere este necesar sa fie efectuate, dupa caz, cel putin verificarea panoului de comanda, reductorului, motorului de actionare, franei, lantului de antrenare principal si lantului treptei/platoului. De asemenea, trebuie sa fie evaluate si treptele, balustrada, deflectoarele, iluminatul, pieptenele, ecranul sau inscriptiile instalatiei.

Intretinerea si revizia scarilor rulante asigura reglarea sau inlocuirea componentelor si aparatelor inglobate in scara. In acest fel, instalatia este mentinuta in parametrii de functionare si poate fi exploatata in conditii de maxima siguranta de catre oamenii din centrul comercial. Daca se efectueaza lucrari importante la scarile rulante si modificari ale instalatiei, ca de exemplu inlocuirea totala/partiala a caii de rulare sau modificarea de principiu a schemei de actionare, este necesara o noua certificare pentru intregul sistem.

Scarile rulante sunt extrem de utile pentru aplicatiile solicitante sau transportul oamenilor pana la o inaltime de 50 de metri. Aceste instalatii ofera o performanta fara cusur in cladirile comerciale, acolo unde traficul este intens. Ele pot raspunde celor mai inalte standarde si contribuie la deplasari sigure si facile, insa trebuie intotdeauna sa fie montate, verificate si monitorizate doar de catre persoane specializate, in conformitate cu specificatiile producatorului si respectand prevederile legale.

