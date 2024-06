Ce spun investitorii germani despre Romania si cum le merg afacerile in tara noastra

Firmele germane au in continuare incredere in Romania ca loc prielnic pentru investitii si privesc increzatoare spre viitor, conform unui sondaj realizat de Camerele de Comert bilaterale germane strainatate (AHK) din Europa Centrala si de Est.

Circa 30% dintre firmele romanesti cu capital german considera ca economia functioneaza mai bine in prezent decat in anul precedent, o dublare fata de procentul de 15% inregistrat in 2015, potrivit reprezentantilor Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania).

Sondajul mai arata ca Romania se situeaza peste media tarilor din Europa Centrala si de Est din punctul de vedere al evolutiei economice. Cu toate acestea, 56% dintre respondenti considera ca situatia economiei romanesti este neschimbata.

Managerii firmelor cu capital german sunt de parere ca tara noastra a inregistrat unele progrese remarcabile in ultimii doi ani, mai ales in ceea ce priveste combaterea coruptiei.

Totusi, cei chestionati s-au declarat nemultumiti

