Ce să ai în vedere dacă vrei să-ți lansezi o afacere în domeniul outdoor

Domeniul outdoor si de aventuri este tot mai cautat in ultimii ani. Mai ales tinerii, dar nu numai, cauta alternative la simplele vacante la munte sau la mare, isi doresc experiente de neuitat. Daca si tu esti pasionat de outdoor si esti o fire antreprenoriala, ti-ai descoperit nisa de business. Inainte de a-ti lansa afacerea, este important sa ai in vedere cateva aspecte.

Documenteaza-te temeinic

Este foarte important sa te documentezi in privinta zonei pe care vrei sa intri. Drumetiile, caiacul, alergarile montane, canoe sau sailing au inceput sa creasca vertiginos in ultimii 5-10 ani.

De asemenea, este indicat sa iti faci o idee cu privire la competitori deoarece prezenta si abundenta acestora vor influenta semnificativ numarul de clienti care iti vor trece usa, fizica si virtuala.

Asigura-te ca ai echipamentul necesar

Pentru a conduce o afacere de tip outdoor, vei avea nevoie de echipamente dintre cele mai diverse de la walkie talkie la biciclete, canoe, vasle, veste de salvare, casti de protectie si altele. Acestea vor trebui bine intretinute pentru a asigura siguranta ta si a clientilor tai.

Cat de usor este accesul la spatii verzi/outdoor

Tipul de activitati pe care le propui va depinde, in mod firesc, de resursele naturale pe care le ai la dispozitie, de acordul de a avea acces in paduri, rezervatii naturale, lacuri.

In plus, trebuie sa iei in calcul aspecte logistice care tin de parcare, transport, adapost (in caz de vant, ploi si alte fenomene naturale). Intereseaza-te daca poti folosi alte locuri pentru activitatile tale in cazul in care apar schimbari ale conditiilor meteo.

Cunoaste ceea ce oferi

Devino un expert in ceea ce vinzi! Stabileste trasee si activitati si implica-te direct in ele. Ce merge bine? Unde mai ai de lucrat?

Poate ca ai presupus ca o incaltaminte generica este potrivita, insa dupa o ora de hiking picioarele incep sa te doara sau adidasii sa te stranga. Fii clientul propriilor servicii pentru a vedea exact ce ii asteapta pe clienti. Poti chiar incerca serviciile competitorilor pentru a sti ce noutati aduc sau cum poti imbunatati experientele oferite de acestia.

Instruieste-ti personalul

Desi, la inceput, te vei ocupa tu de majoritatea aspectelor care tin de afacere, pe masura ce business-ul evolueaza va trebui sa angajezi oameni.

Acestia vor trebui sa stie sa se descurce in natura, sa aiba incredere in propriile abilitati, sa ghideze grupuri, sa ofere instructiuni clare si sa isi mentina calmul in situatii dificile. Totodata, este indicat sa oferi sustinere pentru ca angajatii sa invete tehnici de prim ajutor.

Promoveaza-ti afacerea

Pentru a atrage clienti, va trebui sa ai un plan de promovare a afacerii. Secretul promovarii este sa intelegi care este publicul tau tinta si sa identifici modalitati de a ajunge la ei printr-un continut relevant.

De la postari pe social media la articole pe blog si reclame platite, ai la dispozitie numeroase modalitati de a-ti atrage clientii.

Tine cont de sezonalitate

Majoritatea oamenilor vor participa la activitati in natura cand vremea este frumoasa, deci sunt sanse mai mari sa ai o perioada aglomerata in lunile de primavara-toamna timpurie si o scadere a numarului de clienti, si deci si a veniturilor, iarna.

In acest caz, va trebui sa te pregatesti sa muncesti mai mult in sezonul cald si sa planifici in mod inteligent banii cand afacerea ta va fi mai putin cautata. Pe de alta parte, daca afacerea ta este flexibila, poti oferi si activitati de iarna (ski, drumetii, plimbari cu sania etc.).

Pune pasiune in ceea ce faci

De cele mai multe ori, afacerile de tip outdoor sunt create din pasiune pentru activitatile in aer si liber si pentru antreprenoriat.

Modul in care vorbesti despre afacerea ta va transmite un mesaj puternic unor potentiali parteneri de afaceri, investitori si clienti. Aspecte precum inovatia, creativitatea si autenticitatea sunt esentiale pentru afacerea ta. Arata-le ca esti pasionat de ceea ce faci si vei avea mai multe sanse de succes.

Lansarea unei afaceri in domeniul outdoor te poate ajuta sa-ti transformi pasiunea intr-un business profitabil. Daca acorzi timp pentru a studia piata, pentru a-ti face temele si pentru a colabora cu retaileri, distribuitori si angajati, te vei putea bucura mai mult de fructele muncii tale, iar afacerea ta va avea doar de castigat.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.