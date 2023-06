Cauți hale de închiriat? Iată care sunt cele mai avantajoase condiții și prețuri, în București și provincie

Piata imobiliara din Romania este in continua dezvoltare, iar noile hale de inchiriat construite atat in Bucuresti, cat si in restul tarii, au fost concepute astfel incat sa ofere cat mai multe facilitati viitorilor locatari, pentru performante maxime.

Agentia imobiliara ESOP este partenerul ideal care te poate ajuta sa gasesti hale de inchiriat adaptate atat nevoilor afacerii tale, cat si angajatilor tai, la cele mai avantajoase preturi.

Care sunt cele mai avantajoase conditii pe care ti le pot oferi diverse spatii industriale?

Spatiile industriale disponibile in prezent pe piata pun la dispozitia chiriasilor dotari de inalta calitate precum:

usi sectionale standard, cu aparatori externe din cauciuc;

platforme de incarcare automate, cu echilibrare hidraulica;

stalpi de sustinere;

inaltime libera cuprinsa intre 8-12 m;

pardoseala din placa de beton monolit armata cu fibre de otel;

panouri fotovoltaice;

puncte de incarcare a vehiculelor electrice;

sistem sprinklere ESFR;

sistem iluminat LED cu ajustare automata a intensitatii in functie de luminozitatea din timpul zilei;

sistem HVAC cu randament de recuperare a caldurii de 67%;

acces la autostrada, aeroport, cale ferata, drumuri nationale etc.

In plus, parcurile industriale iti ofera posibilitate de a alege hale de inchiriat ce pot fi adaptate specificatiilor chiriasilor, astfel incat sa raspunda necesitatilor firmelor de productie, logistica, e-commerce, depozitare frigorifica etc.

Spatiile industriale disponibile pentru inchiriat sunt construite la standarde tehnice clasa A, avand diferite tipuri de certificari, precum BREEAM Very Good.

In plus, spatiile de birouri din cadrul acestor hale dispun de podea inaltata, tavan fals, incalzire, aer conditionat si chicineta utilata, pentru un confort sporit al angajatilor.

Care e pretul cel mai avantajos pentru inchirierea unor spatii industriale?

Pretul optim de inchiriere poate fi stabilit in urma unei analize complexe, astfel incat sa ai siguranta ca spatiul vizat iti ofera toate facilitatile de care ai nevoie pentru dezvoltarea afacerii tale.

Analiza imobiliara poate fi realizata cu succes de agentii din cadrul ESOP, brandul local nr. 1 de pe piata imobiliara. Cu peste 20 de ani de experienta in domeniu, agentii imobiliari vor efectua pentru tine o analiza de piata si iti vor gasi spatiul industrial care sa se preteze la nevoile specifice companiei tale. Apoi, agentii vor intocmi un raport si vor selecta pentru tine acele hale de inchiriat disponibile, care iti ofera raportul calitate - pret cel mai avantajos. Pretul de inchiriere este influentat de o serie de factori, precum:

locatie;

suprafata de inchiriat;

facilitati;

dotari etc.

De exemplu, pretul de pornire pentru a inchiria spatii industriale in Bucuresti pleaca de la 3.30 euro / mp. Pe de alta parte, pretul chiriei pentru hale de inchiriat in provincie porneste de la 3.10 euro / mp.

Agentii imobiliari ESOP pot obtine o oferta personalizata de la dezvoltator. In plus, vei beneficia de space planning pentru estimarea volumului de marfa ce poate fi depozitat si a fluxurilor de intrare si iesire a produselor din hala, serviciu care te va ajuta sa estimezi spatiul de care ai nevoie si cum poti optimiza fluxul de lucru.

Nu mai amana momentul si alege sa ai alaturi de tine partenerul care sa te ajute sa alegi hala industriala de care ai nevoie la pretul corect!

