Cate tipuri de ascensoare exista?

Si-au dovedit utilitatea inca de la inventarea lor, in anul 1857, iar acum sunt vitale pentru dezvoltarea urbanistica si inovatiile tehnologice. Ascensoarele, caci despre ele este vorba, reprezinta unele dintre cele mai interesante mecanisme aparute de-a lungul timpului. Sunt nelipsite din cladirile de locuinte, spitale, institutii publice, mall-uri sau parcari supraetajate si devin tot mai inteligente, pe masura ce tehnologia avanseaza. Aceste instalatii sustin deplasarea la etajele superioare, au o capacitate mare si sunt foarte rapide. Totusi, caracteristicile lor tehnice tin de fiecare model in parte.

Tipuri de ascensoare in functie de utilizarea lor

Daca luam in considerare un prim criteriu de clasificare, vom observa ca in functie de destinatia lor exista ascensoare pentru persoane, cu capacitati diferite, de exemplu 2-8 persoane sau 2-86 de persoane. Acestea se aleg in functie de regimul de inaltime si traficul din cladire. Mai departe, sunt disponibile elevatoare si platforme dedicate persoanelor cu dizabilitati, insa si ascensoare pentru marfa si pentru automobile.

Tipuri de ascensoare dupa sistemul de functionare

In general, ascensoarele utilizeaza energia electrica pentru a se deplasa ori o pompa hidraulica cu fluid care ridica un piston cilindric. Luand in considerare mod de functionare sau actionare, exista:

Ascensoare electrice

Mai rapide comparativ cu modelele hidraulice, ascensoarele electrice functioneaza cu ajutorul tractiunii mecanice generate de un motor electric. Totodata, au in componenta lor si un sistem electric de comanda. Cabina ascensoarelor electrice este legata de cabluri si scripeti, instalatiile avand sisteme de securitate si franare, compuse dintr-un amortizor si un limitator mecanic de viteza. Au un consum redus de energie, pot fi dotate cu sisteme inteligente de interconectare si sunt usor de instalat pentru ca necesita doar o casa a liftului, care se afla deasupra putului.

Ascensoare hidraulice

Spre deosebire de mecanismele electrice care nu au nevoie de o camera separata pentru lift, ascensoarele hidraulice solicita un astfel de spatiu. Mai mult, este necesara o camera de dimensiuni mari, care sa includa si un rezervor cu ulei special.

Ascensoarele mecanice functioneaza prin intermediul unui piston actionat de fluidul hidraulic. Miscarea se bazeaza pe uleiul sub presiune injectat prin mai multe supape, de la rezervor pana la pistoanele mecanismului. Aceste ascensoare au un consum de energie mai mic si ocupa destul de mult loc intr-o cladire, dar sunt mai silentioase si pot transporta un numar semnificativ de persoane. Pompa omonima a instalatiilor de acest fel determina doar urcarea cabinei, fata de ascensoarele electrice unde motorul este responsabil atat de urcarea, cat si de coborarea acesteia.

Ascensoare fara angrenaj

Reprezinta un tip mai nou de ascensoare, denumite si gearless. Potrivite pentru cladirile foarte inalte, cu trafic ridicat, acestea nu au o casa a liftului deasupra unui put, ci doar o camera de control alaturi. Ascensoarele gearless pot atinge o viteza mai mare decat cele electrice, au o capacitate foarte mare de transport si rezista perfect la utilizare intensa.

Tipurile de ascensoare existente se aleg in functie de destinatia cladirilor, regimul de inaltime si traficul de persoane din interiorul acestora. Fara indoiala, aceste mecanisme joaca un rol important in dezvoltarea sociala si tehnologica si reprezinta viitorul unei lumi care evolueaza tot mai mult pe verticala.

