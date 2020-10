Anul trecut, cea mai mare cantitate de cafea importata din tarile din afara UE a venit din Brazilia (932.000 tone exportate spre UE sau 31% din total) si Vietnam (673.000 tone, 22%). Ele sunt urmate de Honduras (221.000 tone, 7%), Columbia (166.000 tone, 6%), Uganda (145.000 tone, 5%), India (137.000 tone, 5%), Peru (113.000 tone, 4%), Etiopia si Elvetia (ambele cu 80.000 tone, 3%) si Indonezia (77.000 tone, 3%).Tarile membre UE cu cele mai mari importuri de cafea in 2019 au fost Germania (1,1 milioane tone sau 37% din totalul importurilor EU), Italia (604.000 tone, 20%), Belgia (303.000 tone, 10%), Spania (273.000 tone, 9%) si Franta (236.000 tone, 8%).In 2019, peste 1,8 milioane de tone de cafea au fost produse in cele 27 de state membre ale UE, cu 3% mai mult decat in in urma cu zece ani. Valoarea productiei de cafea a blocului comunitar a fost de aproximativ zece miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 4,1 kilograme pe cap de locuitor, in 2019.In randul statelor membre UE, Germania a produs anul trecut cea mai mare cantitate de cafea prajita (572.000 tone sau 31% din totalul productiei UE), urmata de Italia (508.000 tone, 28%), Spania (143.000 tone, 8%), Olanda (136.000 tone, 7%), Franta (133.000 tone, 7%) si Suedia (91.000 tone, 5%).In 2019, aceste sase state membre UE au produs 86% din totalul productiei UE de cafea prajita.Anul trecut, Romania a produs 13.430 tone de cafea prajita. ...citeste mai departe despre " Uniunea Europeana a importat in 2019 cafea in valoare de 7,5 miliarde de euro " pe Ziare.com