Castrol doneaza 345.000 lei Spitalului Militar si sustine capacitatea de testare COVID-19

Donatia a fost utilizata in vederea achizitionarii unui echipament de tip sistem deschis automat RT-PCR, de capacitate mare si kituri consumabile - PCR, care vor fi utilizate in testarea pentru COVID-19.Echipamentul va creste capacitatea de testare in analiza medicala de laborator din cadrul spitalului prin furnizarea a opt module de testare independente care pot sa analizeze esantioane in mai putin de doua ore."Cu totii avem un rol important de jucat in aceasta perioada dificila. Ne pasa de sanatatea si siguranta angajatilor nostri, a clientilor, a distribuitorilor si a comunitatilor noastre. Speram ca prin aceasta contributie sa ajutam in lupta impotriva unei amenintari care a schimbat lumea in care traim intr-un mod rapid si extrem de complex", spune Marian Dragan, Head of Country, Castrol Lubricants RO.