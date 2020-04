Carrefour lanseaza un produs sezonier cu legume proaspete, la un pret unic, pentru a sustine micii producatori agricoli

Carrefour continua sa le achizitioneze intreaga productie la un pret corect si lanseaza un nou produs sezonier compus din ladite cu legume proaspete, disponibile in magazine si online. Mai mult, Carrefour doneaza echivalentul a 25% din valoarea fiecarei ladite vandute catre Fundatia pentru Dezvoltarea Agriculturii, sustinand astfel desfasurarea de proiecte durabile in domeniul agricol.Parteneriatele cu micii fermieri sunt si mai valoroase astazi, intr-un context dificil care cere actiuni concrete si continuitate. Carrefour aduce consumatorul mai aproape de fermieri prin Ladita cu verdeturi la pret unic de 19.99 lei, prima dintr-o serie de ladite cu legume cultivate local.Aceasta contine 25 de articole provenind de la Cooperativa Agricola Carrefour Varasti, de la producatori din programul Crestem Romania BIO aflati in primii ani de conversie la agricultura ecologica, dar si de la sute de alti fermieri din tara, cu care Carrefour are contract sezonier: 1 kg spanac, 4 legaturi de ceapa verde, 4 legaturi de loboda, 4 legaturi de ridichi, 4 legaturi de usturoi verde, 2 legaturi de leustean, 2 legaturi de marar, 2 legaturi de patrunjel si 2 bucati de salata verde. Aceasta prima ladita este disponibila pe rafturile hipermarket-urilor Carrefour si online, in platforma BRINGO, pana pe 15 mai.Carrefour doneaza echivalentul a 25% din valoarea fiecarei ladite vandute pana pe 15 mai catre Fundatia pentru Dezvoltarea Agriculturii pentru a sustine implementarea de programe sustenabile in agricultura, un domeniu cu atat de mult potential in Romania."Initiativele Carrefour sunt un bun exemplu de implicare din partea sectorului privat, de care agricultura romaneasca are nevoie pentru a creste.Multumim Carrefour pentru ca ne-a fost alaturi din primul moment si ne acorda sprijin in dezvoltarea de programe durabile, contribuind, astfel, la investitia in generatiile viitoare, printr-o agricultura responsabila de maine", a declarat Romeo Vasilache, Director Executiv Fundatia pentru Dezvoltarea Agriculturii."Anul acesta, iarna calda a grabit productia, ne-a impiedicat sa urmam calendarul agrar firesc si ne-am vazut in fata unei situatii greu de gestionat fara un suport real....citeste mai departe despre " Carrefour lanseaza un produs sezonier cu legume proaspete, la un pret unic, pentru a sustine micii producatori agricoli " pe Ziare.com