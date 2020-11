Ziua celibatarilor, cel mai mare eveniment de vanzari cu discount din lume, care eclipseaza Black Friday si Cyber Monday din Statele Unite, a avut loc in acest an pe parcursul a patru zile, iar consumatorii ingrijorati de restrictiile legate de noul coronavirus au comandat 16 milioane de bunuri cu discount.Evenimentul organizat de gigantul Alibaba a atras pana acum de 20 de ori mai multe comenzi, in functie de valoare, comparativ cu evenimentul Prime Day organizat de Amazon .com pe parcursul a doua zile.Succesul evenimentului din acest an al Alibaba este considerat in mare parte drept un indiciu al redresarii economiei chineze dupa epidemia de Covid-19."Din cauza Covid-19, multi chinezi nu pot calatori in strainatate. Acest lucru stimuleaza consumul online", a spus vicepreledintele Alibaba, Liu Bo.Aceasta performanta este o usurare pentru Alibaba, care saptamana trecuta a pierdut circa 10% din valoarea sa de piata, dupa ce autoritatile de reglementare chineze au provocat suspendarea listarii companiei afiliate de servicii financiare online Ant Group.Peste 340 de companii, intre care Apple , L'Oreal si Huawei Technologies au realizat vanzari de peste 100 de milioane de yuani (15 milioane dolari).Citeste si:Cum sa faci cumparaturi sigure de Black Friday 2020Black Friday 2020 Care sunt cele mai mari si mai ciudate reduceri din acest an. Un avocat te invata la ce trebuie sa fii atent ...citeste mai departe despre " Cea mai mare campanie de reduceri din lume. Grupul chinez Alibaba a vandut, in patru zile, produse de peste 75 de miliarde de dolari " pe Ziare.com