Bonami vine in sprijinul clientilor sai in perioada pandemiei

In prezent, compania isi indreapta eforturile catre sustinerea clientilor si a comunitatii."Este important pentru noi, in aceasta perioada critica, sa ne aducem aportul in cat mai multe moduri posibil. In primul rand, pregatim pachete pe care le vom distribui in azile de batrani. In al doilea rand, am decis sa comercializam masti textile de protectie pe care le oferim la pret de achizitie, fara adaos comercial. Am subliniat beneficiile purtarii lor in strategia noastra de comunicare din social media", a mentionat Pavel Voparil, CEO Bonami.Mastile de protectie textile au reprezentat, conform guvernului ceh, una dintre masurile preventive ce au oprit raspandirea bolii. Masca textila nu ofera protectie deplina impotriva virusului, insa reduce riscul infectarii altor persoane in cazul in care purtatorul este imbolnavit, simptomatic sau asimptomatic, cu virusul COVID-19.Initial, compania a inregistrat o scadere a vanzarilor, in perioada imediat urmatoare declansarii pandemiei, tendinta pietei fiind aceea de crestere pe zona alimentara si farmaceutica. Ulterior vanzarile au depasit previziunile: " Oamenii s-au aprovizionat, iar acum au mult timp liber la dispozitie. De aceea se concentreaza pe locul in care isi petrec cea mai mare parte a timpului, propriul camin", a adaugat Pavel Voparil.In prima faza, cele mai populare au fost produsele pentru curatare, organizare sau accesoriile pentru bucatarie. Apoi s-au adaugat toate gamele de produse pentru exterior si mobilierul, primavara fiind sezonul preferat pentru reinnoirea si renovarea casei.Pentru a veni in intampinarea cerintelor clientilor sai, Bonami a achizitionat cel mai mare stoc de produse de pana acum: peste 25.000, cu expediere imediata si peste 60.000 sunt disponibile pe site, spre achizitionare.Prin comparatie, un magazin mare tipic, cu mobilier si accesorii pentru casa, are mai putin de 10.000 de produse disponibile. De asemenea, gama a fost completata cu produse de drogherie si cosmetice, foarte solicitate in aceasta perioada.Pe termen mediu, magazinul online va continua sa isi concentreze eforturile pe dezvoltarea conceptului omnichannel, strategie ce implica utilizarea mai multor canale de vanzare si comunicare, simultan.