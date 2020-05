Incepand din martie 2019, avioanele Boeing 737 MAX au interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care au avut loc in decurs de cinci luni si in care a fost suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor (MCAS) menit sa impiedice intrarea avionului in picaj, transmite Reuters.Luna trecuta, Boeing anunta ca se asteapta sa reia livrarile de aeronave 737 MAX in trimestrul trei, in urma obtinerii aprobarii autoritatilor de reglementare, productia urmand sa fie reluata in ritm redus in trimestrul trei, apoi sa creasca gradual, la 31 de avioane pe luna, in 2021.De asemenea, grupul aeronautic american a informat miercuri ca va elimina peste 12.000 de locuri de munca in SUA, urmand ca in urmatoarele luni sa fie anuntate si alte concedieri, in urma masurilor de restructurare, in conditiile in care industria aviatica din intreaga lume este afectata de efectele pandemiei de coronavirus (COVID-19).Boeing isi reduce costurile din cauza scaderii cererii de avioane, dupa ce companiile aeriene au anulat comenzile, in urma opririi zborurilor. In aprilie, compania americana anunta ca va renunta la 10% din cei 160.000 de angajati la nivel global pana la finele acestui an.Actiunile Boeing au urcat miercuri cu 3,3%, la 149,52 dolari, dupa anuntul privind reluarea productiei modelului 737 MAX.In 2019, Boeing a livrat un numar total de 390 de avioane, mai putin de jumatate fata de numarul din anul 2018 si, totodata, cel mai mic numar de avioane livrate de Boeing in ultimii 11 ani.Citeste si:Boeing nu a primit nicio comanda in ianuarie, pentru prima oara din 1962SUA vor sa amendeze Boeing cu 5,4 milioane de dolari pentru piese defecte la 737 MAX ...citeste mai departe despre " Boeing face concedieri masive, insa reia productia 737 MAX " pe Ziare.com