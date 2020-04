Cuvantul de ordine in business dupa starea de urgenta: Descurcati-va singuri!

Descurcati-va singuri! Acesta se anunta a fi cuvantul de ordine in business dupa starea de urgenta.Potrivit unui barometru privind starea economiei realizat de Frames, in perioada 13-23 aprilie, in randul a 250 de companii din intregul spectru economic,78% dintre antreprenorii si managerii chestionati au declarat ca nu cred ca statul va veni in sprijinul lor cu un plan concret pentru sustinerea reluarii activitatii.Motivele aceste perceptii tin, in principal, de resursele financiare insuficiente, indicata de 81% dintre cei chestionati si de incapacitatea administrativa (62%).Intrebati care va fi rolul statului in perioada de dupa starea de urgenta, majoritatea respondentilor (71%), l-au clasificat drept unul nesemnificativ, in timp ce numai 15% il considera drept important.,,Absenta unor masuri reale de sustinere a mediului de business, dincolo de platile pentru somajul tehnic, a afectat in mod semnificativ perceptia oamenilor de afaceri in privinta rolului autoritatilor in gestionarea situatiei economice'', arata concluziile barometrului Frames.In afara somajului tehnic, vazuta de 82% dintre antreprenori drept o masura pozitiva, toate celelalte masuri guvernamentale au inregistrat perceptii negative, de la programul de sustinere a amanarii platii ratelor la proiectul IMM Invest.Intrebati daca amanarea platii ratelor, gestionata de stat, este o masura functionala, 63% dintre respondenti au raspuns ca nu, iar 21% au declarat ca nu stiu sa raspunda.In ceea ce priveste programul IMM Invest, opinia generala (92%) este ca acest program s-a nascut mort.,,Esecul acestui program IMM Invest pare sa fi afectat cel mai mult perceptia negativa a mediului de afaceri in privinta ajutorului din partea statului'', spune Adrian Negrescu, managerul Frames.,,Dincolo de conditiile restrictive de participare la program, faptul ca statul nu a reusit, cel putin pana in acest moment, sa asigure o platforma web functionala pentru depunerea cererilor a erodat semnificativ increderea investitorilor. Lansarea campaniei de publicitate asociata acestui program nefunctional a intarit si mai mult perceptia ca IMM Invest reprezinta doar un proiect de imagine'', a mai spus Negrescu.Ce vor face investitorii dupa incheierea perioadei de urgenta? 78% dintre antreprenorii si managerii chestionati au declarat ca vor relua activitatea. Interesant si relevant este faptul ca 19% au evitat sa raspunda.Intrebati cand cred ca economia va reveni la nivelul dinainte de criza, 58% au indicat intervalul peste 6 luni, 23% au estimat intervalul 3-6 luni si numai 12% au indicat intervalul 1-3 luni.,,Marea majoritate a investitorilor privesc destul de rezervat perioada urmatoare. Lipsa banilor din economie, scaderea acuta a cererii de produse si servicii, accentuarea blocajului financiar si temerile privind insolventa si falimentul se afla in prim-plan. Exista o acuta lipsa de predictibilitate, o incertitudine generalizata amplificata, din pacate, de comportamentul ezitant al statului'', arata concluziile barometrului.Intrebati care sunt cele mai mari provocari pentru mediul de business in perioada urmatoare, cei mai multi dintre respondenti au indicat scaderea cererii de produse si servicii (65%), accentuarea blocajului financiar (62%) si cresterea preturilor - inflatia (49%). La capitolul provocari, managerii au mai mentionat, printre altele, evolutia cursului valutar (37%) si potentiala reluare a masurilor de restrictie (28%).,,Multi dintre investitori privesc cu teama la sezonul de toamna atunci cand, potrivit estimarilor, nu este exclus sa asistam la un nou val de imbolnaviri. Daca autoritatile vor impune din nou restrictii, pentru multe dintre afaceri, 2020 va fi un an compromis, iar multe dintre afaceri se vor inchide'', afirma Adrian Negrescu.Dincolo de asigurarea propriilor masuri de supravietuire a business-ului, antreprenorii si managerii au fost chestionati si in privinta rolului pe care statul trebuie sa-l joace in relansarea economica.Chiar daca perceptia generala este ca statul nu va ajuta prea mult mediul de afaceri, managerii si-au exprimat opiniile legate de masurile necesare, cele mai multe de ordin fiscal.Intrebati ce masuri administrative trebuie sa se afle in prim-plan, 89% au indicat scaderea taxelor salariale, alaturi de oferirea de stimulente pentru angajari (71%).,,Intr-o perioada in care peste 1,5 milioane de romani se afla in somaj tehnic, au fost disponibilizati sau au ramas fara locuri de munca in Occident si s-au intors in tara, reducerea taxelor salariale este considerat prima si cea mai urgenta masura care sa sustina angajarile si consumul intern. Stimularea companiilor sa angajeze, prin oferirea unor facilitati suplimentare (sustinerea unei parti din salariu pentru noii angajati, taxe zero timp de sase luni etc.) este vazuta de manageri drept o alta masura eficienta pentru restartarea economiei'', mai arata concluziile barometrului Frames.Pe lista sugestiilor mediului de afaceri s-au mai aflat continuarea sustinerii firmelor aflate in somaj tehnic dincolo de perioada de urgenta prin intermediul unei solutii cum este cea adoptata in Germania (42%), dezvoltarea unui program de finantare pe termen mediu si lung prin fonduri asigurate de stat/fonduri UE (mentionata de 47%), extinderea bonificatiilor pentru plata taxelor si a impozitelor (36%) si eliminarea impozitului pe dividende (27%).,,Romania se afla intr-o concurenta directa cu tarile din regiune in privinta relansarii economice si oferirii de oportunitati de investitii pentru companiile care vor alege, de exemplu, sa isi mute facilitatile de productie din China. Radiografia masurilor economice luate pana in prezent in tara noastra ne situeaza pe o pozitie mai putin avantajoasa. Nu putem astepta, la nesfarsit, ca Bruxelles-ul sa deblocheze linii de finantare pentru Romania'', arata concluziile barometrului Frames.,,Ezitarile autoritatilor in privinta restructurarii aparatului public si absenta unui plan concret de masuri economice post criza au afectat deja increderea investitorilor, dovada inrautatirea calificativelor acordate de agentiile de rating. Fara masuri concrete, vom pierde, din pacate, trenul relansarii economice'', afirma Adrian Negrescu, managerul Frames.Barometrul privind starea economiei a fost realizat de compania de consultanta Frames in perioada 13-23 aprilie, prin chestionare online, telefonic si email, pe un esantion reprezentativ de 250 de firme din diverse domenii de activitate, de la comert, la servicii financiare, agricultura, energie, confectii, IT etc.Profilul respondentilor a fost reprezentat de antreprenori, manageri de companii, middle si top management, cu studii superioare, 68% barbati si 32% femei, cu o varsta medie de 43 de ani.