Guvernul scoate din IMM Invest cerinta de instituire a ipotecii si certificatul COVID-19: Sunt doua bariere pe care le eliminam azi

"Bineinteles, dle premier. Sunt 2 bariere pe care le eliminam astazi, in urma discutiilor cu sistemul financiar-bancar de vineri. Una dintre ele este propunerea de renuntare la cerinta de instituire a ipotecii legale asupra universalitatii de bunuri mobile care apartin debitorului. Este un lucru mentionat si de dumneavoastra (...)A doua: a fost sesizat un element de ambiguitate in ce priveste modul de aprobare, daca ai fost afectat sau nu, acel certificat COVID, asa ca am eliminat aceasta cerinta", a spus ministrul."Noi oricum garantam creditul in proportie de 80-90 la suta. Nu are sens sa soliciti intreprinderii, companiei, o garantie prin ipotecarea bunurilor. E o garantie nenecesara, garanteaza statul.Am eliminat si cerinta de a fi probat de la caz la caz modul in care au fost afectate companiile de pandemie, asta fiind a doua bariera", a replicat si Ludovic Orban.Apoi, premierul Orban a clarificat ca programul nu este destinat doar companiilor afectate de pandemia de coronavirus, ci tuturor companiilor."Este un program care sustine economia in aceasta perioada, e legat de COVID intr-adevar, dar nu trebuia sa fie ca in celelalte situatii, cu acest certificat", a completat Citu.Ministrul Finantelor a afirmat marti ca, in urma discutiilor cu cei 22 de CEO ai bancilor din Romania care lucreaza cu programul IMM Invest, au aparut cateva lucruri care trebuie corectate pentru ca acest program sa functioneze si mai rapid."Am avut o intalnire istorica si in premiera cu cei 22 de CEO ai bancilor din Romania care lucreaza cu IMM Invest. Am avut problemele cu care s-au intalnit cei care au apelat la IMM Invest, pe de o parte. Pe de alta parte, am avut si problemele pe care le-a intampinat sistemul financiar bancar, de exemplu: cererea pe care sistemul financiar bancar a trebuit sa o satisfaca intr-o luna de zile era ceva ce aveau de satisfacut in noua luni de zile.Deci a fost un volum de munca foarte mare si in acea parte. Din acea discutie au aparut cateva lucruri pe care trebuie sa le corectam pentru ca acest program sa functioneze si mai rapid. Le vom corecta maine, printr-o ordonanta de urgenta care modifica ordonanta de urgenta a IMM Invest.Vom face acest lucru maine (miercuri - n.red.) in sedinta de gu