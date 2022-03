Care sunt avantajele vaselor WC suspendate?

Existenta obiectelor sanitare intr-o baie este imperios necesara. Acestea reprezinta de fapt baza unei incaperi complet amenajate. De-a lungul timpului, scopului lor strict functional i s-a alaturat si cel estetic. De exemplu, in perioada contemporana, vasul WC suspendat reprezinta pentru cei mai multi dintre noi vasul care combina designul, functionalitatea si usurinta intretinerii. Dintr-o multime de optiuni disponibile, acesta se remarca in primul rand prin aspectul atemporal si modern. In acest articol am dorit sa iti impartasim 5 avantaje ale detinerii unui WC suspendat.

Dar mai intai, care este definitia unui WC suspendat? Este un intreg sistem instalat pe perete. Vasul propriu-zis este suspendat deasupra podelei cu ajutorul unui cadru suport ascuns in perete. Cadrul sustine si rezervorul care se regaseste, de asemenea, in spatele peretelui. Vasul WC si clapeta de actionare care activeaza rezervorul sunt singurele elemente care raman la vedere din acest intreg sistem. De asemenea, vasul WC suspendat este o modalitate excelenta de a face baia sa para mai aerisita, oferind in acelasi timp un aspect modern.

1. Sunt practice

Primul avantaj oferit de vasele WC suspendate tine de partea de instalare. Poti adapta inaltimea acestora in functie de nevoile tale si ale celorlalti membri ai familiei. In cazul unei persoane cu mobilitate redusa, adaptarea inaltimii vasului este un adevarat atu. In acest fel, vei evita riscul de cadere si vei creste confortul. Totodata, o toaleta suspendata este foarte usor de instalat.

2. Economisesc spatiu

Pe langa caracterul practic, faptul ca nu are picior de sustinere pe podea economiseste spatiu si faciliteaza intretinerea. De asemenea, este foarte util daca nu dispui de foarte mult spatiu in baie, deoarece va oferi un aspect aerisit. Mai mult, vasele WC suspendate sunt disponibile si in variante extrem de compacte, potrivindu-se perfect si in baile de serviciu.

3. Designul modern

Vasul WC suspendat este unul dintre cele mai apreciate modele si din punct de vedere estetic. Rezervorul incorporat, formele sale curate si diversitatea in ceea ce priveste finisajele ii explica farmecul. De altfel, partea estetica a acestui vas se datoreaza partial faptului ca latura sa functionala este ascunsa in perete si, prin urmare, nu este vizibila. Acest lucru va oferi un aspect modern si minimalist baii tale.

De asemenea, nu va trebui sa iti faci griji cu privire la sacrificarea stabilitatii pentru design, deoarece suporta pana la cateva sute de kilograme.

4. Mentenanta facila

Vasul WC suspendat nu are colturi greu accesibile in care se poate aduna praful si murdaria. Multi producatori din domeniu depun toate eforturile pentru a oferi cea mai placuta experienta. De exemplu, vasul Geberit One, disponibil pe germanquality.ro beneficiaza de tehnologiile inovative KeraTect (glazura speciala ce asigura o suprafata extrem de neteda, rezistenta la zgarieturi si usor de intretinut) si TurboFlush (functie de spalare cu jet puternic asigura acoperire totala a suprafetei si igiena completa).

Multe branduri produc si vase WC suspendate fara rama, ceea ce inseamna mai putine spatii pentru acumularea bacteriilor.

Intretinerea rezervorului ascuns este rareori necesara si, odata instalat corect, acesta nu necesita retusuri. Cu toate acestea, daca este nevoie de intretinere, rezervorul poate fi accesat cu usurinta prin clapeta de actionare.

