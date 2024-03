Are 16 ani si a cladit o companie de jocuri video fara niciun ban

Un tanar de 16 ani si-a indeplinit visul de a porni o afacere cu jocuri video fara niciun ban.

Americanul David Eisman este inca la liceu, dar in timpul liber a reusit sa puna bazele firmei Pixelman Productions, care a fost fondata in luna ianuarie a acestui an, arata Business Insider.

El nu-si plateste deocamdata angajatii, iar investitia initiala a fost zero, deoarece a facut totul cu ajutorul calculatorului de acasa.

Dar care e povestea lui?

Nu are studii aprofundate in domeniul IT, asa ca nu se considera a fi un programator. Dar asta nu l-a oprit sa-si indeplineasca visul de a lucra in industria jocurilor video.

"Am aplicat la mai multe companii, pentru a obtine un internship, insa nimeni nu a vrut sa ma angajeze. Spuneau ca trebuie sa am experienta si ca voiau sa vada deja un joc facut de mine. Asa ca la un moment dat m-am saturat si am decis sa-mi fac propria afacere", a declarat tanarul.

