Aproape 200.000 de tone de turta dulce, produse in 2019 in UE. Peste 3.000 de tone, coapte in Romania

Comparativ cu 2009, productia de turta dulce a scazut cu 17%, in functie de greutate.In randul statelor membre UE, Germania a produs anul trecut cea mai mare cantitate de turta dulce (86.000 tone), reprezentand aproape jumatate (45%) din totalul productiei de turta dulce a Uniunii Europene, in functie de greutate. Pe locurile doi si trei se afla Olanda (42.000 tone, 22%) si, respectiv, Polonia (32.000 tone, 17%).In 2019, aceste trei tari au produs peste trei sferturi (83%) din productia totala de turta dulce a UE.Romania a produs anul trecut 3.088 tone de turta dulce.Citeste si:Sarbatorile de iarna. Orasele din Romania in care se organizeaza targuri de Craciun in 2020 ...citeste mai departe despre " Aproape 200.000 de tone de turta dulce, produse in 2019 in UE. Peste 3.000 de tone, coapte in Romania " pe Ziare.com