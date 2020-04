Aplicatia pentru obtinerea certificatelor de urgenta e gata. Chirie si utilitati, amanate la plata

"De o jumatate de ora aplicatia este functionala. Astazi toata ziua am stat de vorba cu colegii care au stat la birou, au lucrat. Aplicatia este functionala, este ridicata pe site si deja sunt companii romanesti care solicita si au obtinut acest certificat.Cred ca este printre putinele aplicatii informatice, asa cum am promis, a fost gata astazi, chiar daca este seara (duminica seara - n.red.). De jumatate de ora pe portalul prevenire.gov.ro se pot elibera automat (certificate - n.red.), fara nicio interactiune intre autoritatea publica centrala si companii", a declarat Virgil Popescu, la B1 TV.Firmele care vor accesa aplicatia pot primi certificate albastre care atesta ca o companie a avut activitatea oprit total sau partial."Aceste certificate sunt de tip 1 sau albastru. Este un certificat care atesta ca o companie a avut activitatea oprita total sau partial ca efect al deciziilor autoritatilor publice de la aplicarea decretului. Practic, acele companii a caror activitate a fost oprita partial sau total de ordonantele militare.Cu acest certificat poate sa isi amane de la plata chirie, utilitati, pot sa depuna, sa obtina esalonarea ratelor creditelor la banci, pot sa invoce ca IMM forta majora si nu mai e nevoie sa plateasca acea taxa de 500 de euro la Camera de Comert, daca se dovedeste ca e forta majora", a spus Popescu.De asemenea, se elibereaza si certificate galbene cu aceleasi beneficii, mai putin in privinta chiriei."Al doilea tip de certificat este de tip galben care atesta ca firma a avut veniturile sau incasarile diminuate cu minim 25% in luna martie, in comparatie cu media lunilor ianuarie si februarie. Cu acest certificat au aceleasi beneficii, mai putin amanarea la plata chiriei, avand in vedere ca activitatea nu a fost oprita", a mai declarat ministrul.Iata cine beneficiaza si cum se obtin Certificatele de Situatie de Urgenta ...citeste mai departe despre " Aplicatia pentru obtinerea certificatelor de urgenta e gata. Chirie si utilitati, amanate la plata " pe Ziare.com