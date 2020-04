Antreprenor: Exista oferte de echipamente de protectie si aparate medicale, dar statul roman nu face nimic ca sa le aduca in tara

Diaconescu nu mai lucreaza in distributia de medicamente din Romania din 2010, dar consiliaza firme similare din Europa de Vest.Astfel, el transmite ca primeste in mod pasiv oferte de echipamente de protectie si aparate medicale precum ventilatoare, care pot fi aduse rapid in tara, insa nu reuseste sa dea de o persoana care are autoritatea sa si plaseze comanda."Va scriu deoarece am obosit dupa atatea incercari de a gasi acea persoana / acele persoane in a caror Fisa a Postului sa fie specificata responsabilitatea de a "REZOLVA" situatii de urgenta pe care sistemul de sanatate din Romania trebuie sa le treaca rapid si cu bine.(...) desi nu mai lucrez in distributia de medicamente din Romania din 2010, dar consiliez firme similare din Europa de Vest, primesc in mod pasiv oferte de echipamente de protectie (masti, combinezoane, viziere, solutii de dezinfectare antibacteriene & antivirale), dar si aparate medicale precum ventilatoare invazive (prin intubare atat de necesare pentru cazurile disperate), stocuri existente fizic care pot fi aduse rapid in tara, direct pe aeroportul Otopeni, cu avion dedicat daca se semneaza contract cu plata pe baza de Garantie Bancara, dupa livrarea si certificarea stocului ca fiind conform cu standardele ofertate: zero risc, rapiditate maxima, PROBLEMA REZOLVATA", explica antreprenorul intr-o scrisoare prezentata de Ziarul Financiar.Insa Vivian Diaconescu subliniaza si care e problema: statul roman trebuie sa dea o comanda suficient de mare, astfel incat livrarea cu avionul sa aiba sens, iar spitalele nu pot comanda in mod individual o asemenea cantitate."Dificultatea consta in faptul ca trebuie comandata o cantitate suficient de mare incat livrarea cu avion dedicat sa faca sens, dar asta ar insemna ca putem avea tot ce ne trebuie in maximum 3 zile.Doar ca...niciun spital nu poate sa comande in mod individual o asemenea cantitate, pare ca nimeni nu vrea sa riste sa achizitioneze de la furnizori externi pe baza de scrisoare de garantie bancara... pare ca cei platiti din taxele si impozitele noastre, angajati ca sa ne poarte de grija noua, dar si colegilor lor din sectiile de terapie intensiva sau de pe ambulantele pentru urgente, ma ...citeste mai departe despre " Antreprenor: Exista oferte de echipamente de protectie si aparate medicale, dar statul roman nu face nimic ca sa le aduca in tara " pe Ziare.com