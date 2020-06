Situatia nu e insa una uniforma in intreaga lume. Analistii se asteapta la o crestere diferentiata si intarziata a insolventelor in Europa, in ciuda modificarilor reglementarilor.Conform modelelor de prognoza ale Coface, este de asteptat ca numarul de insolvente in toata Europa sa creasca brusc, in a doua jumatate a anului 2020 si in 2021. Germania, tara cel mai putin afectata, este inca pe un trend de crestere a insolventelor cu 12% intre sfarsitul lui 2019 pana la sfarsitul anului 2021. Franta (+21%) si Spania (+22%) vor fi mai afectate de criza. Cu toate acestea, cele mai mari cresteri ale numarului de insolvente sunt asteptate sa apara in Olanda (+36%), Regatul Unit (+37%) si Italia (+37%).Desi prognozele privind insolventele sunt aproximativ in linie cu previziunile de crestere, unele discrepante sunt vizibile. Tarile de Jos si Germania ar trebui sa fie cel mai putin afectate, cu un PIB in 2021 mai mic cu pana la 2% decat in 2019. Franta si Spania ar avea o situatie mai problematica, cu o scadere a PIB-ul de sub 3% si 4%. PIB-urile Regatului Unit si al Italiei vor fi probabil cu 5% si cu 6% mai mici fata de anul trecut.In unele cazuri, aceste discrepante pot fi explicate prin lipsa unei modificari temporare a procedurii de insolventa (ca in Olanda). Reactia de raspuns la insolvente in perioadele de contractie economica este, de asemenea, legata de costul procedurii (mai mic in Regatul Unit si Tarile de Jos).Multe tari europene au modificat temporar cadrul legal privind procedurile de neplata pentru a face fata crizei.In majoritatea tarilor europene, incapacitatea de plata trebuie sa fie raportata autoritatii competente intr-un anumit termen de catre directorul companiei, care, in caz contrar, ar fi considerat raspunzator in mod direct pentru sit ...citeste mai departe despre " Analistii Coface vad un val important de insolvente in cea de a doua parte a lui 2020 si prima din 2021 " pe Ziare.com