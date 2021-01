Compania americana, care nu a dorit sa dea publicitatii valoarea tranzactiei, a precizat ca este pentru prima data cand a cumparat aeronave pentru reteaua sa de livrare, dupa ce in ultimii ani a inchiriat aparate pentru aceste operatiuni.Cele 11 aeronave, care vor fi transformate pentru a transporta marfuri, se vor alatura retelei de transport aerian a Amazon pana in 2022, se arata intr-un comunicat al celui mai mare retailer online global.In iunie, Amazon a inchiriat 12 avioane Boeing 767-300 transformate pentru a transporta marfuri de la Air Transport Services Group Inc, astfel incat flota sa depaseste 80 de aparate."Avand aeronavele noastre si altele inchiriate in flota noastra in crestere putem sa ne gestionam mai bine operatiunile", a afirmat Sarah Rhoads, vicepresedinte Amazon Global Air.In octombrie, gigantul american anunta ca investitiile sale masive in infrastructura necesara livrarii marfurilor vor continua probabil in urmatorii ani.Analistii apreciaza ca Amazon isi poate permite astfel de cheltuieli pentru ca este una dintre putinele companii care nu au fost afectate de criza provocata de pandemie. Oamenii au apelat la serviciile Amazon pentru diverse cumparaturi, ceea ce a ajutat compania sa inregistreze profituri si venituri record.Citeste si:Industria aplicatiilor mobile. Europenii au platit in prima zi de Craciun peste 54 de milioane de dolari pentru aplicatii ...citeste mai departe despre " Cel mai mare magazin online din lume isi cumpara 11 avioane Boeing pentru a face fata livrarilor. Valoarea tranzactiei, tinuta secreta " pe Ziare.com