Alukonigstahl - 25 de ani de excelenta in Romania

Prezenta pe piata din 1995, Alukonigstahl reprezinta un etalon de excelenta si creativitate in industria in care activeaza. Pe parcursul activitatii in Romania, Alukonigstahl s-a implicat in proiecte de anvergura si a asigurat cele mai eficace solutii tehnice pentru cladiri de birouri emblematice precum Sky Tower (Bucuresti), City Gate Towers (Bucuresti), Cluj Business Center (Cluj). Printre constructiile notabile recent finalizate se numara: cladiri de birouri - Globalworth Square (Bucuresti), Ana Tower (Bucuresti), UBC Timisoara (Timisoara), Coresi Business Campus (Brasov); ansambluri rezidentiale: Luxuria Residence (Bucuresti), Cortina Academy (Bucuresti), Cloud 9 Residence (Bucuresti), 102The Adress (Bucuresti), Neo Mamaia (Constanta) si Isho LivingU1 (Timisoara).Preocuparea constanta si grija pentru reducerea impactului asupra mediului inconjurator au stat la baza deciziei de aimplementa produse certificate C2C - "CradletoCradle", alaturi de partenerul sau de peste 60 de ani, Schuco International. Astfel, Alukonigstahl a devenit una dintre primele companii care a oferit astfel de solutii in Romania. Inovatia oferita de conceptul de proiectare C2C o reprezinta atentia stricta pentru eficientizarea resurselor si sustenabilitatea, o abordare integrata reflectata si astazi in sistemele pentru usi, ferestre si pereti cortina marca Schuco."De peste 25 de ani, scriem istorie arhitecturala in Romania si contribuim la imbunatatirea calitatii vietii romanilor prin proiectele de cladiri moderne in care ne implicam. Ne mandrim cu faptul ca astazi Alukonigstahl este lider in sectorul constructiilor de ferestre si fatade. Produsele si serviciile de inalta calitate, solutiile tehnice optime care valorifica eficienta si sustenabilitatea lor, alaturi de satisfactia clientilor, constientizarea constanta a costurilor si rentabilitatea antreprenoriala maxima, toate acestea stau la baza succesului nostru. Vom continua sa ne implicam in dezvoltarea pietei de profil si sa investim in expertiza tehnica a angajatilor nostri. Pe termen lung, ne dorim sa ramanem un partener de incredere pentru partenerii nostri si un angajator de incredere pe piata. De asemenea, vom investi in continuare in digitalizarea proceselor proprii pentru a raspunde provocarilor si cerintelor pietei actuale", afirma Attila Beer, Administrator Alukonigstahl SRL.Nivelul de expertiza al companiei si atentia pentru eficienta solutiilor si sistemelor pe care le propune, au transformat Alukonigstahl intr-un partener de incredere atat pentru investitori, cat si pentru arhitecti, fiind recunoscut astazi drept un jucator principal pe piata locala.Cu toate ca 2020 a fost un an al incertitudinilor cauzate de pandemie, compania a raspuns cu determinare provocarilor, prin adoptarea tuturor masurilor necesare pentru protectia angajatilor si adaptarea afacerilor companiei la noul model de business global. In primele zeceluni ale anului 2020, compania AKS a inregistrat o cifra de afaceri de 17,5 mil. euro, conforma asteptarilorsi evolutiei pietei de profil.Alukonigstahl este o companie activa in Europa Centrala si de Sud-Est, care se afla la a patra generatie in proprietatea familiei Konig. Munca in echipa si dezvoltarea inovativa a produselor au propulsat Alukonigstahl in pozitia de lider de piata. De peste 60 de ani exista o alianta cu doi producatori internationali de sisteme: Schuco, lider mondial al sistemelor din aluminiu si experti in PVC si Jansen, specialist in profile din otel.Pentru mai multe informatii, va invitam sa vizitati site-ul companiei: www.alukoenigstahl.ro si paginile sale de Facebook LinkedIn si Instagram