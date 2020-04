Ajutor de 130 milioane de euro, in lucru pentru TAROM si Blue Air. Se vorbeste si de somaj tehnic

"Noi am demarat discutii cu Comisia Europeana, pana vineri vom transmite catre Comisia Europeana... Deja suntem in discutii cu Consiliul Concurentei, Ministerul Finantelor, cu toate institutiile statului roman responsabile, cu un demers absolut necesar si anume acela de a solicita un ajutor pentru compensarea efectelor pandemiei.Vorbim de aproximativ 65 milioane de euro pentru fiecare companie. Deci undeva la 130 milioane de euro ar fi necesare pentru a salva cele doua companii", a explicat Bode, miercuri seara, la Realitatea Plus.Potrivit acestuia, TAROM, in special, se afla intr-o situatie dificila, deoarece a primit ajutorul de salvare de 36 milioane de euro, dar banii nu sunt in cont si nu pot fi folositi decat pentru plata leasing-urilor."A avut acel ajutor aprobat, dar banii nu i-a avut in cont, si daca i-ar avea nu ar putea sa-i foloseasca decat pentru ceea ce s-a angajat, si anume plata ratelor pentru leasing-urile pe care TAROM le are pentru aeronavele achizitionate in ultimii ani.In aceasta etapa suntem in discutii cu furnizorii sa regandim aceste contracte de leasing si pentru aeronavele Boeing si pentru ATR, astfel incat, dupa ce trece aceasta criza, sa ne putem achita obligatiile si sa functioneze compania", a mai spus ministrul.El a adaugat ca se negociaza amanarea acestor rate si, in paralel, daca se decide accesarea acelui ajutor de salvare, cele 36 de milioane de euro pot fi utilizate doar pentru plata acelor rate."Ne-am asumat ca ii returnam in sase luni. Daca nu avem acest business plan si constatam ca nu putem sa returnam acel ajutor in sase luni, am risca, pentru ca am garanta cu aeronavele, am risca acele aeronave sa fie practic sechestrate, confiscate pentru stat si acest lucru ar fi total nepotrivit. Nu am avea cum sa functionam in aceste conditii. Asadar, ne gandim, incercam sa gasim solutii, ne orientam...Practic, doua aeronave Boeing le-am transformat, am scos scaunele, le-am transformat in aeronave cargo. Am efectuat deja primele doua zboruri din China, aducem materiale pentru Unifarm, aducem materiale pentru orice client. Putem sa aducem in jur de 15 tone de materiale.Efortul colegilor mei de la TAROM este unul extraordinar, al pilotilor in special, al personalului navigant ...citeste mai departe despre " Ajutor de 130 milioane de euro, in lucru pentru TAROM si Blue Air. Se vorbeste si de somaj tehnic " pe Ziare.com