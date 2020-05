"Airbus a castigat contractul-cadru pentru noii sateliti de comunicatii pentru misiuni civile si militare ale UE si ale statelor membre. Contractul-cadru pe patru ani a fost acordat de Agentia Europeana pentru Aparare (EDA) si este estimat la zeci de milioane de euro", a anuntat compania.Contractul numit "EU SatCom Market" va permite statelor membre UE sa-si centralizeze cerintele in materie de comunicatii prin satelit si sa obtina un acces coordonat, mai eficient economic, la aceste servicii."Prin programul de sateliti pentru comunicatii, Airbus contribuie la construirea de capabilitati comune pentru apararea europeana si pentru misiunile acesteia civile si militare de mentinere a pacii", a afirmat Dirk Hoke, CEO Airbus Defence and Space.Aproximativ 32 de membri contributori, inclusiv 20 de ministere europene ale apararii, pot acum sa acceseze solutiile si serviciile satelitare prin EDA, care furnizeaza membrilor proiectului EU SatCom Market, din 2012, capabilitati de comunicatii prin satelit.Aceste solutii de comunicatii prin satelit pot fi amplasate oriunde in lume. Ele joaca un rol esential in misiuni de mentinere a pacii in Europa, fie ele civile sau militare, si contribuie la dezvoltarea tehnica si economica, precum si la misiuni de cooperare.Airbus este lider global in aeronautica, spatiu si servicii conexe. In 2019 a generat venituri de 70 de miliarde de euro si a avut 135.000 de angajati. ...citeste mai departe despre " Airbus a castigat un contract de zeci de milioane de euro de la Agentia Europeana pentru Aparare " pe Ziare.com