Ai o florarie? Afla cum sa vinzi mai multe flori

Singura veste buna pentru floristi, in tot acest context sumbru, este ca, in aceasta perioada s-au comandat mai multe flori online. Totusi, in cazul unei florarii, tranzitia de la offline la florarie online nu se poate face la fel de rapid ca in cazul altor business-uri, dat fiind specificul si perisabilitatea produselor.Floria.ro, cea mai mare florarie online din Romania, vine in sprijinul florariilor locale oferind posibiltatea de a deveni partener intr-o retea ce acopera toata tara. Partenerii Floria beneficiaza de experienta si know-how-ul acumulate in cei 11 ani de online, de infrastructura online completa si comenzi de buchete de flori online cu livrare, preluate prin platforma Floria.ro.In contextul in care majoritatea florariile traverseaza o perioada dificila, fiind oarecum fortate sa-si reorganize activitatea, Floria.ro si-a propus ca prin extinderea retelei de parteneri sa vina atat in spirijinul clientilor care solicita comenzi in toata tara, cat si in ajutorul florariilor locale, care traverseaza o perioada plina de provocari.Floria.ro livreaza in toata tara, prin intermediul celor peste 140 de parteneri, in 2-4 ore de la confirmarea comenzii. Intreaga retea, precum si informatii despre cum poti deveni partener Floria.ro sunt disponibile pe site sau la telefon *9595., a mai precizat Marina Popescu, director general Floria.ro.