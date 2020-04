Agentiile imobiliare in timpul pandemiei COVID-19: cum iti pastrezi afacerea?

Validare rapida in randul partenerilor de afaceri si incredere crescuta din partea potentialilor clienti

Indrumare constanta si acces la resursele RE/MAX, pe zona de marketing, business development, tech si juridic

Recunoastere in piata de imobiliare si tranzactii mai simplu de finalizat

Stabilitate si grad sporit de siguranta, mai ales intr-o perioada de criza. Asocierea cu un brand puternic este esentiala pentru agentiile imobiliare in plina criza Covid-19

Posibilitatea de a invata si de a obtine rezultate bune si profit considerabil, chiar si in lipsa experientei in imobiliare

Investitie redusa

Acces la traininguri si cursuri

Sprijinul unei intregi retele de agentii imobiliare, vital in criza Covid-19

Potential mare de dezvoltare

Videoconferinte si sedinte online - o metoda simpla de a comunica atat cu echipa ta, cat si cu fiecare client interesat de proprietatile pe care le prezinti

Reclame platite - pe Facebook sau Google poti ajunge rapid la clienti, prin mesaje scurte, dar de impact. Gandeste-te cate persoane stau acasa in aceasta perioada si isi folosesc timpul liber pentru a cauta diverse informatii online.

Prezentari virtuale ale proprietatilor - poti promova un spatiu sau o locuinta prin poze sau filmari. Tehnologia iti vine in ajutor, astfel incat sa poti prezenta proprietati si de la distanta.

Daca ai o afacere in imobiliare sau tocmai erai pe punctul de a-ti deschide una, cu siguranta iti faci griji pentru efectele crizei medicale.Varianta de a renunta la afacerea ta nu iti surade, asa ca tot ce poti face este sa gasesti o solutie care sa iti ofere un plus de stabilitate.Te intrebi care este cea mai sigura alternativa? Raspunsul este simplu: incheierea unui parteneriat cu o companie solida si cunoscuta pe piata imobiliarelor.Indiferent de contextul socio-economic, a face parte dintr-o franciza de succes, cum este RE/MAX Romania , este in sine un avantaj pentru orice antreprenor. Intr-o perioada dificila, apartenenta la un grup de renume iti ofera sansa de a trece mai usor prin momentele delicate, bazandu-te pe un partener de incredere.Asa cum observi, a deveni parte din reteaua de agentii imobiliare RE/MAX inseamna a te alatura unei adevarate familii, in cadrul careia vei fi tratat cu incredere si respect, reusind sa iti faci un nume in imobiliare mult mai usor.Daca te tenteaza ideea de a intra intr-un parteneriat cu RE/MAX, insa te intrebi cum functioneaza franciza imobiliara pe timp de criza Covid-19, te vei bucura sa afli ca lucrurile nu stau pe loc in domeniu.Astfel, ai la indemana variante prin care si in aceasta perioada poti tine legatura cu clientii, pentru a duce la bun sfarsit tranzactiile:In cazul in care vrei sa afli mai multe despre lumea imobiliarelor si despre cum sa gestionezi o franciza imobiliara in vreme de coronavirus, dar si daca esti interesat de subiecte precum managementul crizei sau mentinerea atitudinii pozitive, profita de faptul ca cei de la RE/MAX organizeaza cursuri gratuite in aceasta perioada.Cursurile au loc de luni pana vineri, de la ora 14, iar programul acestora il gasiti pe pagina Facebook RE/MAX Romania.