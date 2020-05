"Pretul actiunilor Tesla este prea mare", a scris Musk pe Twitter, intr-unul dintr-o serie de mesaje neobisnuite, inclusiv unul in care a citat fragmente din imnul national al Statelor Unite si a afirmat ca isi va vinde aproape toate bunurile fizice.Declinul actiunilor a sters circa 13 miliarde de dolari din capitalizarea bursiera a Tesla si aproape 3 miliarde de dolari din valoarea participatiei detinuta de Musk la companie. Cu toate acestea, pretul actiunilor Tesla este cu aproape 50% peste nivelul consemnat la inceputul lunii aprilie.La peste doua ore dupa publicarea tweeturilor, Tesla nu a raspuns solicitarilor de comentarii.Publicatia Wall Street Journal a relatat ca Musk a raspuns unui email in care a fost intrebat daca glumeste sau daca tweetul a fost aprobat inainte de a-l publica afirmand: "Nu".Nu este prima oara cand Musk a publicat tweeturi provocatoare. In august 2008, Musk a scris pe Twitter ca a asigurat finantarea pentru o posibila retragere de la bursa a Tesla, anunt care a dus la proces de frauda intentat de Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare. Musk a incheiat un acord cu SEC, acceptand plata unei amenzi de 20 de milioane de dolari si aprobarea tweeturilor care includ informatii importante despre companie de catre un avocat al Tesla.Luna trecuta, un judecator federal a afirmat ca Tesla si Musk trebuie judecati intr-un proces intentat de actionari in legatura cu tweetul referitor la retragerea de la bursa, inclusiv pentru acuzatia ca Musk a intentionat sa ii fraudeze.Citeste mai departe despre " Actiunile Tesla au scazut cu 9%, dupa ce Musk a spus ca pretul lor e prea mare " pe Ziare.com