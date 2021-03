Actiunile europene au atins joi cel mai ridicat nivel din ultimul an

Indicele pan-european STOXX 600 a urcat pentru a patra sedinta de tranzactionare consecutiv, cu 0,5%.Piata a fost influentata pozitiv si de adoptarea in SUA a unuia dintre cele mai largi programe de stimulare economica din istoria americana, de 1.900 de miliarde de dolari.Indicele DAX al bursei din Frankfurt a avansat cu 0,20%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,72%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 0,17%. Indicele FTSE MIB al bursei din Milano a crescut cu 0,82%, iar IBEX 35 al bursei din Madrid cu 0,80%.BCE a anuntat, joi, ca in lunile urmatoare se va folosi mult mai mult de programul de achizitii de urgenta pentru pandemie, PEPP, de 1.850 miliarde de dolari, pentru a opri cresterea nedorita a costurilor de finantare.Presedinta BCE, Christine Lagarde , a avertizat la randul ei impotriva unei inaspriri premature a politicilor monetare.Actiunile grupului energetic francez EDF, la care statul detine controlul, au crescut cu 10,9%, dupa ce ministrul de Finante Bruno Le Maire a declarat ca acesta nu va fi divizat, in conditiile in care negocierile dintre Paris si Bruxelles referitoare la reorganizarea companiei intra in etapa finala, potrivit unor surse apropiate situatiei.Titlurile Rolls-Royce au urcat cu 0,7%, producatorul britanic de motoare confirmand o estimare conform careia pierderile sale vor fi mai mici in acest an, comparativ cu cele de anul trecut.Actiunile companiei germana de moda Hugo Boss au scazut cu 3,6%. Compania a anticipat ca restrictiile legate de coronavirus vor continua sa aiba un efect negativ asupra afacerilor sale, in primul trimestru.Citeste si:Sefa Autoritatii Nationale pentru Cetatenie castiga lunar, la 53 de ani, o pensie de 20.000 de lei. Venitul ei total se ridica la 30.000 de leiVIDEO A murit Nea Sandu, sotul celebrei bunicute din filmuletele amuzante ale lui Mircea BravoRusia: Avioanele spaniole Eurofighter din Romania nu au facut o interceptare propriu-zisa. Este doar "un joc barbatesc"Iubita fotbalistului dinamovist prins dopat, batuta rau intr-un hotel din BucurestiChinezii tin in loc Autostrada "Ford": Castigatorul Umbraresc ...citeste mai departe despre " Actiunile europene au atins joi cel mai ridicat nivel din ultimul an " pe Ziare.com