Academia de eCommerce Gomag sărbătorește 5 ani de la lansare

Pe 15 decembrie 2022 se implinesc 5 ani de cand echipa platformei Gomag a lansat oficial Academia de eCommerce, hub de educare pentru antreprenorii ce fac comert online.

Premiata cu titlul de cea mai buna sursa de educatie pentru eCommerce in Romania, pentru al doilea an consecutiv, Academia Gomag este in acelasi timp o comunitate ce depaseste 16.000 de membri.

Organizatorii au ales sa sarbatoreasca momentul cu o campanie speciala si premii garantate pentru toti participantii.

Detalii se regasesc pe site-ul Academiei Gomag si pe paginile social media.

Academia Gomag, de la evenimente fizice, la cursuri online

Initial, Academia de eCommerce a fost un concept realizat prin evenimentele fizice pe care echipa Gomag le-a organizat la nivel local, incepand din 2016.

Un an mai tarziu se lansa si site-ul, populat treptat cu materiale educative, cursuri digitale, fisiere PDF si materiale in format fizic de tip ghid, carte sau jurnal.

De asemenea, in Academia Gomag s-a lansat eCommerce no Bull$#!t, prima carte scrisa de Cosmin Daraban, CEO-ul platformei Gomag, care s-a vandut in peste 7800 de exemplare pana acum.

Hub-ul ofera membrilor si o optiune de abonament pentru cursurile existente si acces la cele noi adaugate, prin intermediul Academia Plus, program cu abonament lunar sau anual.

Misiunea Academiei este sa ofere antreprenorilor romani din eCommerce materiale originale si informatii din experienta de aproape 20 de ani, concentrate pe toate aspectele ce tin de deschiderea, lansarea si cresterea unei afaceri online.

Cursurile si materialele publicate ating subiecte precum eCommerce la modul general, marketing online - SEO, PPC, social media marketing, email marketing, copywriting, CRO, Analytics, dar si formarea unui mindset corect in antreprenoriat.

Trainerii cu care "interactioneaza" membrii sunt reprezentatii cu experienta in domeniu din echipa Gomag, dar exista sesiuni organizate si cu partenerii si clientii platformei.

In Academia de eCommerce gasesti o multime de materiale si cursuri gratuite, precum si premium, astfel incat valoarea monetara sa motiveze membrii sa consume continutul si, mai important, sa il aplice in cadrul afacerilor lor.

5 ani de Academia Gomag, sarbatoriti cu fast

In asteptarea datei aniversare pe 15 decembrie 2022, echipa Gomag a pregatit o campanie de 2 saptamani pentru a sarbatori aceasta ocazie.

In perioada 5-11 decembrie, comunitatea se poate inscrie la un giveaway aniversar organizat pe site si pe retelele sociale. Este pus la bataie un singur premiu, in valoare de peste 550 de lei si format in principal din materialele fizice disponibile in Academia.

In plus, toti participantii la campanie sunt recompensati cu un voucher de 20% reducere valabil pana la sfarsitul anului, care le va fi trimis pe email-ul de inscriere pe 12 decembrie, imediat ce are loc extragerea castigatorului.

Campania continua apoi pana in 15 decembrie cu lansari noi, precum si un webinar aniversar in ultima zi, unde sunt pregatite alte cadouri si oferte pentru participanti. Inscrierile la webinar incep din 12 decembrie.

Cine poate participa la campania aniversara Academia de eCommerce?

Echipa Gomag incurajeaza orice pasionat de comert online sa se bucure de beneficiile acordate in aceasta perioada si multumeste totodata pentru sustinere.

Site-ul Academia de eCommerce este locul in care pot fi gasite toate detaliile campaniei, pe masura ce aceasta continua. La multi ani, Academia Gomag, si membrilor comunitatii!

Organizatori

Gomag este una dintre cele mai populare platforme eCommerce autohtone, pe care vand aproape 3000 de magazine online din toate industriile. Printre clientii acesteia se numara MindBlower, ProduseCosmetice.ro, MagazinTraditional, Polti, SportPartner, DualStore, BeautyBee, Aqualine, Boromir Market, Photosetup, E-acumulatori si multi altii.

Echipa Gomag se afla si in spatele Academia de eCommerce, proiect educational pentru antreprenorii ce fac comert online in Romania. Hub-ul de educare lanseaza cursuri si materiale premium anual si este sustinut de o comunitate de peste 16.000 de membri.

