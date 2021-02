7 motive pentru care ar trebui sa utilizati un ERP

"Digitalizarea nu mai este un scop in sine, este chiar viitorul. Sigur ca situatia actuala este dificila, dar o putem privi si aborda dintr-o perspectiva de crestere - acum este momentul cel mai potrivit pentru a investi astfel incat sa facilitam cresterea business-urilor. Digitalizarea unei companii inseamna sa imbunatatesti procesele de business, sa cresti eficienta si sa iti asiguri un avantaj pe o piata care, cel putin in acest moment, nu ne permite multa predictibilitate", a explicat Dan Conete, Product Manager WizPro.Digitalizarea poate lua diferite forme, insa o solutie ERP, care asigura gestionarea tuturor functiilor dintr-o companie intr-un sistem centralizat si integrat, este o varianta potrivita companiilor din multe industrii, indiferent de marime. Practic, un ERP stocheaza toate datele intr-o singura baza de date, permitandu-le tuturor departamentelor sa lucreze cu aceleasi informatii. In plus, toate aceste date pot fi usor organizate, analizate si transformate in rapoarte extrem de utile pentru a directiona deciziile de management. Un soft ERP asigura si gestionarea clientilor, a resurselor umane, a lantului de aprovizionare, a inventarului si managementului financiar intr-un singur sistem.Un ERP va poate oferi un ROI excelent, in primul rand pentru ca unifica multe dintre sistemele care, in prezent, pot fi fragmentate in organizatia dumneavoastra. De la dezvoltarea produselor pana la facturile care trebuie platite, angajatii dumneavoastra pot accesa toate instrumentele necesare pentru munca lor dintr-un sistem centralizat, ceea ce inseamna ca isi pot folosi timpul mult mai eficient. In plus, cu un ERP, utilizatorii nu trebuie sa piarda timp cautand o informatie in mai multe sisteme, ci o pot gasi rapid si in forma ei corecta.Nicio companie nu poate evita complet sarcinile de rutina - sarcini precum generarea de rapoarte, monitorizarea stocurilor, urmarirea pontajului sau prelucrarea comenzilor erau, in mod traditional, genul de activitati care ocupau bucati bune din timpul angajatilor, avand insa un efect catastrofal asupra moralului lor si fiind predispuse aparitiei erorilor umane. ERP-ul, in schimb, poate automatiza chiar si cele mai plictisitoare procese. Acest lucru elibereaza timpul echipei, crescand, astfel, productivitatea, eficienta si profitabilitatea companiei per total.Baza centrala de date asigurata de un ERP reduce riscul aparitiei de blocaje in timpul proiectelor, deoarece toti membrii echipei au acces la datele de care au nevoie, exact atunci cand au nevoie de ele. In plus, nu va mai fi nevoie sa extrageti informatii din surse diferite si apoi sa pierdeti timp pentru a le compara. Dimpotriva, pentru ca toate datele sunt compilate, stocate, partajate si accesate printr-un singur sistem, nu exista nicio ingrijorare cu privire la cat de exacte, complete sau sigure sunt fisierele de date.O baza de date centrala de informatii ajuta, de asemenea, la imbunatatirea capabilitatilor interne de analiza si raportare. Deoarece un ERP inregistreaza si stocheaza toate datele introduse de utilizatori, este un instrument excelent pentru a simplifica si accelera generarea de rapoarte.O provocare majora pentru companiile in plina dezvoltare este, de multe ori, urmarirea si monitorizarea stocurilor. Un ERP utilizeaza coduri de bare, etichete RFID si numere de serie pentru a tine evidenta stocurilor in fiecare etapa a lantului de aprovizionare. Astfel, puteti oricand sa accesati o evidenta la zi a diferitelor depozite si articole, indiferent de numarul lor.ERP este un instrument excelent de gestionare a productiei, pentru ca ofera o perspectiva unitara asupra tuturor operatiunilor si, astfel, le permite utilizatorilor sa optimizeze programele, echipamentele si forta de munca pentru a maximiza capacitatea. In acelasi timp, o solutie ERP poate gestiona si lista dumneavoastra de resurse materiale si active fixe, ceea ce face mai usoara, de exemplu, programarea intretinerii echipamentelor sau comanda, din timp, a resurselor necesare.Munca remote va ramane o realitate des intalnita si in anul 2021, iar companiile vor avea, in continuare, nevoie de solutii care sa le ajute sa sustina desfasurarea activitatii fara intreruperi chiar si in aceste conditii. WizPro este, de aceea, disponibil la distanta, printr-o platforma web usor de folosit. Astfel, orice utilizator poate sa acceseze toate functionalitatile ERP de care are nevoie, de la modulul financiar-contabil la gestiunea de stocuri, aprovizionare sau controlul calitatii si productiei, de oriunde, de pe orice laptop cu acces la Internet.