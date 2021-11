6 provocari in publicitate cu care s-ar putea confrunta brandurile in 2022

Stiati ca 90% dintre cei care cauta un anume produs pe internet nu s-au hotarat cu privire la un brand anume inainte de a incepe cautarea?

Acesta este unul dintre principalele motive pentru care publicitatea online este atat de competitiva. Aceasta concurenta acerba este doar una dintre provocarile cu care se confrunta firmele atunci cand construiesc strategii de marketing.

In 2022, ne asteapta mai multe provocari pe care trebuie sa stim cum sa le depasim. In acest articol, voi trece in revista provocarile din domeniul marketingului posibile in anul care vine, dar si moduri de depasire cu succes ale acestora.

1. Alegerea publicului potrivit:

Se spune ca arta publicitatii (si marketingul online in general) inseamna a ajunge cu mesajul tau exact la publicul potrivit, cu mesajul potrivit, la momentul potrivit. Dar atingerea acestui obiectiv devine din ce in ce mai dificil si devine o provocare chiar si pentru cea mai experimentata agentie de marketing.

Chiar daca brandurile folosesc retargeting si creeaza eficient palnia de audienta, trebuie sa acorde atentie modificarilor de ultima ora a criteriilor motoarelor de cautare, in care utilizatorii pot alege sa nu vada publicitate. Deoarece anumiti potentiali clienti pot decide sa spuna „nu” reclamei, rezultatele campaniilor de publicitate pot fi mai scazute in comparatie cu cele din lunile anterioare sau anii precedenti.

Cum sa depasesti aceasta provocare: Marcile si brandurile din diverse industrii se vor baza pe mai multe optiuni de marketing, vor favoriza cresterea organica si/sau se vor concentra pe trimiterea mesajului catre clientii fideli. Evident ca masura ce devine mai greu sa ajungi la publicul potrivit, strategiile de publicitate trebuie adaptate. Modul de concepere al campaniilor de marketing trebuie sa tina cont, mai mult ca niciodata, de publicul caruia i se adreseaza.

2. Alocarea unui buget suficient de mare:

O alta provocare cu care se vor confrunta agentiile de publicitate in viitor este alocarea unui buget suficient. Bugetul este de obicei o provocare in lumea marketingului si a publicitatii pentru micile companii si cele mijlocii, dar aceasta provocare va incepe sa afecteze si companiile mai mari.

In functie de canalul pe care il folosesc, brandurile trebuie sa desfasoare campanii pe Facebook, Instagram, LinkedIn, sa utilizeze Google Ads si asa mai departe. Aria organica va fi mai mica in urmatoarele luni. Nu uita nici o clipa ca Facebook si alte platforme sunt in esenta si ele firme, adica fac afaceri si monetizeaza mai ales cu reclame, asa ca obiectivele lor vor fi impingerea firmelor spre reclamele platite.

Cum sa depasesti aceasta provocare: Cel mai bun mod de a mari bugetele alocate publicitatii este mai degraba eficientizarea campaniilor realizate de o agentie pay per click si scaderea cheltuielilor alocate altor moduri de publicitate- de exemplu cele clasice offline.

3. Scalabilitatea:

Desigur, o alta provocare de publicitate cu care se confrunta marcile este scalabilitatea. Nu este vorba doar despre a crea o campanie performanta. Problema este sa iti faci campaniile scalabile pentru a creste eficient afacerea. Probabil ca paginile de destinatie sunt si vor fi cheia pentru conversii.

Cum sa depasesti aceasta provocare: Firmele trebuie sa munceasca din greu pentru a crea, testa si rula landing page-uri puternice, adresate diferit fiecarui grup de public tinte si canale de marketing.

4. Concurenta din ce in ce mai acerba:

Dupa cum am spus, publicitatea online este competitiva. Pe masura ce mai multe branduri intra in spatiul publicitar online, concurenta va deveni din ce in ce mai acerba.

Cum sa depasesti aceasta provocare: Specialistii recomanda sa iti cunosti publicul la un nivel mai profund. Fiecare firma sau agentie de publicitate trebuie sa analizeze mai profund motivatiile clientilor, descoperind cum gandesc (logica) si cum simt (emotia)”. Cu cat iti cunoasti mai bine publicul tinta, cu atat iti va fi mai usor sa creezi campanii publicitare eficiente.

5. Diversificarea canalelor de marketing online:

O provocare uriasa in industria publicitatii este bazarea pe un singur canal de marketing. Recenta intrerupere a serviciilor Facebook, Instagram si WhatsApp, a demonstrat aceasta vulnerabilitate.

Este clar ca a te baza pe un canal de marketing – chiar daca e principalul tau atu – este o miscare neinteleapta. Tine minte ca joci pe terenul unor terti si ca trebuie sa joci dupa regulile lor.

Cum sa depasiti aceasta provocare: De aceea este inteligent sa diversifici la maximum canalele pe care le utilizezi, astfel incat sa fii pregatit pentru orice schimbare si sa te adaptezi din mers.

6. Minimizarea puterii emotiilor:

In ultimii ani, am vazut un val de continut nostalgic si emotional care a jucat un rol important in industria publicitatii. Desi ai putea crede ca este doar o tendinta care va disparea, nu este deloc asa.

Atragerea clientilor utilizand exclusiv logica si uitand rolul esential pe care il joaca emotia, da gres adeseori. S-a dovedit stiintific ca emotia conduce comportamentul de luare a deciziilor. In concluzie, o astfel de abordare duce la tot mai multe conversii, vanzari si venituri mai mari.

Cum sa depasesti aceasta provocare: Pentru a depasi aceasta provocare, bazeaza-te pe ideea ca emotiile determina deciziile de cumparare.

Lumea publicitatii se schimba mereu, iar noi provocari apar pe masura ce tehnologia evolueaza. Dar, este important sa fii pregatit sa raspunzi eficient la aceste provocari, sa te poti adapta schimbarilor si sa demonstrezi flexibilitate.

