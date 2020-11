5 sfaturi pentru a-ti mari productivitatea la birou

Daca te regasesti in descrierea de mai sus, inseamna ca este momentul sa-ti imbunatatesti eficienta in activitatea profesionala. Iar daca in contextul actual ai trecut in sistem teleworking si muncesti de acasa, cu atat mai mult ai nevoie de o clarificare in programul zilnic.Urmareste cateva sfaturi pentru a-ti mari productivitatea la birou, iar viata ta la job se va imbunatati considerabil, deci si acasa vor merge lucrurile mai bine:Primul pas in incercarea de-a mari productivitatea la birou este sa organizezi activitatile zilnice. Foloseste agende sau jurnale in format clasic, pe hartie sau electronice, ca sa notezi ceea ce ai de facut in fiecare saptamana.Utilizeaza culori diferite ca sa marchezi treburile urgente, proiectele importante si sarcinile permanente. Nu trebuie sa le amesteci, asa ca ai grija sa le planifici riguros, ca sa eviti momentele de panica si criza de timp.Din fericire ai la indemana multe aplicatii de time management. Verifica daca firma la care lucrezi utilizeaza un astfel de program si, daca nu exista, propune chiar tu un sistem unitar de planificare si urmarire a derularii proiectelor comune. Astfel vei mari nu doar productivitatea la birou, ci a biroului in ansamblul sau, poate chiar a companiei.Este stiut faptul ca in prezent suferim de un deficit de atentie in forma cronica, pentru ca ne fug ochii mereu la platformele de socializare, care prezinta continut multimedia interesant, ne destind si ne tin informati, dar in acelasi timp de distrag constant de la ceea ce avem de lucrat.Oricat ti-ar parea de greu la inceput, renunta la social media si la aplicatiile de pe telefon, pentru chat, ultimele stiri sau alerte de mesaje de la prieteni. Astfel reduci o mare parte din volumul de multitasking care iti ocupa toata atentia, fara rezultate remarcabile ca eficienta sau productivitate.O alta sursa importanta de reducere a multitaskingului vine din ordonarea activitatilor de la job. Respecta regula celor 3 tab-uri, care spune sa nu ai deschise mai mult de 3 programe in acelasi timp, ca sa poti sa ramai concentrat 100% pe ceea ce ai de facut.Retine ca nu esti mai productiv daca nu te ridici deloc de la birou, esti fara vlaga tot timpul si tragi de tine pana la epuizare. Dimpotriva, eficienta scade vertiginos, nu mai dai randament, iar singurul rezultat va fi oboseala ta cronica.Planifica pause de 5-10 minute la fiecare 2 ore de lucru, asculta muzica preferata, iesi in aer liber, fa cativa pasi, renunta la telefon pentru a privi cerul, pasarile, copiii care se joaca in parc. Toate acestea te vor reseta si te vei intoarce la birou optimist, cu mintea proaspata si cu chef de lucru.Daca firma la care lucrezi are o sala cu echipamente de sport incearca sa faci zilnic exercitii fizice moderate, care sa-ti corecteze postura si sa te ajute sa fii in forma.Este clar, nu poti sa fii productiv daca ai un birou dezordonat. Poate ca ti se pare ca detii controlul, ca stii exact cum ai asezat teancurile de hartii in ultimele saptamani, dar vei constata ca esti pierdut in propria birocratie.Organizeaza-ti spatiul de lucru pentru a-ti mari productivitatea la birou. Utilizeaza bibliorafturi, tavite etajate, foloseste etichete colorate si doteaza biroul cu un corp separat pentru sertarele destinate arhivelor de documente.Ca sa fii mai productiv la birou trebuie sa evaluezi constant nivelul de eficienta pe care l-ai atins in urma aplicarii metodelor de imbunatatire a activitatii.Nu exista o reteta universal valabila, asa ca trebuie sa ajustezi din mers si sa vezi ce anume te ajuta mai mult in incercarea de a-ti mari productivitatea la birou.Cere parerea colegilor, intreaba-i si pe cei de acasa ce modificari au observat in comportamentul tau si ce sugestii au pentru ameliorarea unor minusuri in comunicare si organizare.