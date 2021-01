5 domenii cu mare potential in e-commerce, in care te poti lansa online in 2021

Cu o investitie nu foarte mare, se poate lansa rapid un magazin online care poate deveni in scurt timp unul de succes . Totul depinde de alegeri, de inspiratie, de atentie la detalii. Totul conteaza, de la planul de gazduire web pe care il alegi (lucreaza cu un partener de top in materie de web hosting), la domeniu web si platforma de e-commerce. Conteaza enorm si politica de marketing, planul de afaceri in sine, echilibrul dintre cheltuieli si incasari, competenta echipei care administreaza magazinul online... Nimic nu este simplu in afaceri, dar un e-shop are perspective excelente in Romania in acest moment!Cert este ca un magazin online implica riscuri mult mai scazute fata de o afacere clasica, iar resursele necesare pentru investitia initiala si pentru operare sunt mai reduse. Potentialul este imens, doar ai ca public milioane de romani, trebuie doar sa stii cum sa ajungi la ei si cum sa ii convingi sa cumpere produsele sau serviciile pe care le propui.Exista extrem de multe nise pe care poti lansa un magazin online in 2021, practic in orice domeniu poti identifica spatiu pe care poti activa. Insa unele domenii sunt mai atractive decat altele, iata cateva idei pe val, cu concurenta relativ scazuta inca si potential enorm de crestere pe termen scurt, mediu si lung:In orice oras exista multe pet-shop-uri, in mall-uri si in cartiere. Conform estimarilor, peste jumatate dintre gospodariile din Romania au cel putin un animal de companie - de obicei caine sau pisica. In top exista si alte animale - pasari exotice, pesti, reptile, broaste testoase, iepuri, hamsteri etc. Daca in trecut animalele de companie erau tinute mai mult in scop practic (cainele pentru aparare, iar pisica pentru a prinde soareci), acum aceste necuvantatoare au statut cel putin de prieten, ba chiar de membru de familie.Implicit, animalele de companie care traiesc in casa trebuie ingrijite corespunzator. Este nevoie regulat de hrana speciala (pentru sanatate deplina), accesorii, diverse consumabile, medicamente, cosmetice. Vanzarile de astfel de produse din pet shop-uri online sunt tot mai insemnate, fiind comod pentru consumatori sa cumpere de pe internet astfel de produse care pot avea inclusiv volum si masa mare (ne referim in special la sacii cu mancare pentru caini, dar si la sacii de nisip pentru litiera pisicilor).Produsele alimentare premium si de lux nu sunt disponibile oriunde in lanturile de comert modern. Astfel, cei care vor sa se rasfete cu produse exclusiviste - si sunt tot mai multi romani in aceasta situatie, cel putin ocazional - gasesc mult mai usor produsele dorite in magazine online. Produsele gourmet pot fi romanesti, dar de cele mai multe ori sunt de import. Se poate merge spre anumite nise, dar este bine ca oferta sa fie diversificata. O astfel de afacere poate avea o marja mare de profit, provocarile tin insa de nevoia de stoc si de lupta cu termenele de valabilitate destul de scurte in unele cazuri. De asemenea, poate fi o problema si partea de transport, dar solutii exista cu siguranta. Se pot alege ambalaje speciale si se poate livra chiar national prin retelele de curierat, desi anumite tipuri de produse sunt mai degraba potrivite pentru distributie exclusiv locala.Pot ajunge rapid la succes magazinele care vand produse locale, regionale, caci romanii devin tot mai interesati de a cumpara de la mici producatori din zona (este un trend specific tarilor dezvoltate, foarte vizibil in nordul Europei). Se pot vinde asadar produse alimentare, dar si nealimentare. Alte nise care pot fi exploatate sunt cele referitoare la produse cu specific din anumite tari - de exemplu produse din Republica Moldova, Rusia, Italia, Turcia, Ungaria, Germania, Anglia sau chiar din tari mai indepartate, de pe alte continente. Poate fi aleasa o nisa pe criterii etnice (adresandu-se cetatenilor romani cu origine straina), dar trebuie subliniat ca romanii in general apreciaza produsele din anumite tari si sunt dornici sa descopere, mai ales pe plan culinar.Pandemia a schimbat mult perspectivele romanilor, statul acasa a determinat oamenii sa fie mai interesati de spatiul personal. In paralel, in ultimii ani au crescut veniturile populatiei, deci exista bani mai multi disponibili pentru investitiile in locuinta personala. Magazinele cu produse pentru casa (de orice fel) au asadar un viitor sigur. Poate fi vorba despre decoratiuni, dar nu doar cele simple, ci chiar unele realizate de designeri consacrati, cu preturi pe masura.In categoria de produse pentru casa se pot regasi si piese de mobilier, textile si vesela, produse pentru amenajare DIY - bricolaj . Se estimeaza ca multe firme mari vor incuraja angajatii sa continue munca de acasa chiar si dupa pandemie, in unele cazuri fericite asigurandu-se chiar bani in plus pentru amenajarea unui spatiu office in locuinta personala. Oricum, trendul pe termen mediu si lung in Romania este de a pune mai mult pret pe spatiul locativ.5. Produse bio, ecologice si prietenoase cu mediul inconjuratorNu mai este doar un trend exclusivist: tot mai mult se dezvolta segmentul eco - bio. Preturile devin mai prietenoase, creste productia, tot mai multi romani cumpara astfel de produse alimentare si nealimentare. Mai mult, se cauta articolele prietenoase cu mediul inconjurator, de exemplu realizate din materiale reciclate.Magazinele online care vand astfel de articole pot inregistra volume de vanzari tot mai mari in anii viitori. Publicul care comanda astfel de produse este de obicei fidel daca este multumit, va reveni constant cu noi comenzi care ii vor asigura in mod simplu produse pentru stilul de viata dorit.