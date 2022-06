4 motive pentru care merită să deschizi o franciză DogWash

Vedem în jurul nostru tot mai multe magazine pentru animale, cabinete și farmacii veterinare. Este întâmplător acest lucru? Chiar deloc. Piața produselor și serviciilor pentru animale este în continuă expansiune. Cererea este într-un proces de creștere explozivă, deoarece tot mai mulți oameni au animale de companie. Antreprenorii găsesc soluții pentru a le veni în întâmpinarea nevoilor, astfel încât avem de-a face cu o nișă foarte dinamică și foarte profitabilă. Noul trend în materie de investiții în zona animalelor de companie este franciza DogWash. Află din acest articol motivele pentru care merită să deschizi un punct de spălare self-service pentru animale în sistem de franciză sau pe cont propriu!

Motivele pentru care merită să deschizi o franciză DogWash

Investiția în stațiile de spălare pentru animale de companie în regim self-service DogWash este o oportunitate ce are fereastra larg deschisă acum. Așa cum în 2015-2016 am asistat la crearea trendului de spălătorii auto cu jetoane și am văzut cum s-au înființat practic peste noapte zeci de astfel de puncte chiar în orașul nostru, așa vom vedea și apariția punctelor DogWash.

Dacă vrei să câștigi și tu o felie din această oportunitate, acum este cel mai bun moment să investești, înainte ca piața să fie supra-saturată. Iată motivele pentru care merită să deschizi o franciză DogWash:

1. Oferi un serviciu foarte util clienților

Deținătorii de animale de companie, în special de câini, au nevoie de un loc adecvat unde să îngrijească periodic animalul. Acasă nu este deloc potrivit, iar la cabinetul veterinar o băiță făcută patrupedului este extrem de scumpă.

Oferindu-le oamenilor un loc adecvat în care să spele câinele, le oferi practic un serviciu la care vor apela iar și iar, cel puțin o dată pe săptămână pentru fiecare animăluț pe care îl au. Ce înseamnă acest lucru pentru tine? O bază de clienți stabili și fideli și, cel mai important, un număr mereu în creștere de potențiali clienți.

2. Beneficiezi de ajutor profesional la fiecare pas

Indiferent că ai mai avut sau nu un business, indiferent că ai mai avut contact cu piața produselor și serviciilor pentru animale de companie sau nu, noi îți oferim asistență gratuită la fiecare pas. Indiferent că vei cumpăra aparatul DogWash de la noi sau îl vei lua în sistem franciză, te ajutăm tehnic, logistic și chiar și în ceea ce privește promovarea și marketingul. De ce? Pentru că vrem ca tu să ai succes. Succesul noului tău business în domeniul spălării self-service a animalelor înseamnă succesul brandului 100% românesc DogWash!

3. Investiție mica, profit maxim

Un alt motiv pentru care merită să deschizi o franciză DogWash este investiția inițială redusă, costul extrem de mic de mentenanță a aparatului, lipsa necesității de a angaja personal și, astfel, posibilitatea de a obține profit maxim.

Având cheltuieli mici, poți oferi clienților tarife mult mai mici decât cele practicate de cabinetele veterinare și, astfel, vei avea o plajă de clienți foarte mare și în continuă creștere. Câștigă și clienții tăi, câștigi și tu! Acesta este un business de tip win-win.

4. Posibilitate infinită de scalare

După ce vei realiza cât de ușoară e mentenanța unui astfel de business fără angajați, vei constata că cerul este limita. Tot ce trebuie să faci este să umpli din când în când rezervoarele de consumabile (șampon și balsam pentru animale), să plătești facturile de utilități online și să îți încasezi profitul.

Inclusiv partea de mentenanță tehnică este foarte facilă. Vei avea o aplicație pe telefonul mobil cu care poți da restart aparatelor de oriunde ai fi, în timp real și fără să trebuiască să te deplasezi la locație.

Astfel, îți vei putea deschide oricâte puncte DogWash dorești în orașul tău sau chiar în localitățile învecinate. Acolo unde oamenii au animale, este nevoie de cineva ca tine care să înființeze un punct de spălare self-service pentru animale DogWash!

Avantaje ale francizei DogWash față de alte tipuri de francize

Spre deosebire de alte tipuri de business, acesta are anumite avantaje incontestabile. Iată de ce nu poți da greș dacă investești într-un punct DogWash:

Piața produselor și serviciilor pentru animale de companie este foarte rezistentă în fața oricărei crize economice. Deținătorii de animale nu vor renunța la câinele sau la pisica lor pentru că este criză. În schimb, vor renunța poate la anumite branduri de îmbrăcăminte și încălțăminte, de parfumuri sau de cosmetice. Vor renunța la obiceiuri de consum care nu sunt indispensabile. Însă animalul va trebui îngrijit în continuare: va trebui hrănit și spălat indiferent că e criză financiară sau nu. De aceea, considerăm ca investiția într-un punct de spălare self-service pentru animale DogWash este sigură și profitabilă indiferent de evoluția pieței financiare.

Totodată, acesta este un business care îți oferă predictabilitate. Un brand de bijuterii, de exemplu, poate fi acum în trend, iar luna următoare să rămână cu banii blocați în stoc deoarece nu se mai caută acel tip de bijuterii. Prin contrast, clienții tăi vor avea nevoie de un loc unde să își spele câinele tot timpul, indiferent de sezon sau de trend. Dacă ai avut 500 de spălări luna aceasta, știi că vei avea cel puțin 500 și luna următoare, deoarece nevoia aceasta nu dispare și nu se modifică, orice ar fi.

În plus, beneficiezi de clienți deja educați. Atunci când au apărut prima dată spălătoriile auto self-service, lumea era destul de reticentă: nu știau cum se folosește aparatul, cum se face plata, dacă nu dăunează mașinii substanțele folosite și așa mai departe. Acum, însă, toată lumea e deja obișnuită cu sistemul self-service și, să fim sinceri, toată lumea îl adoră pentru ca nu trebuie programare și alte complicații de acest fel. Așa că nu va trebui să educi tu piața. Beneficiezi de clienți care deja știu cum se plătește și cum se manevrează aparatura și, cel mai important, de clienți care cunosc avantajele unui punct de tip self-service.

Nu în ultimul rând, vei avea o afacere cu o marjă de profit foarte mare. Vei încasa în medie 30 de lei la fiecare ciclu de spălare și uscare a animalului, iar cheltuielile tale vor fi undeva în jurul sumei de 5-6 lei per ciclu. Așadar, vei avea un profit net de aproximativ 25 lei per spălare. Câte afaceri se pot lăuda cu o marjă de profit de aproximativ 70-80%? Îți spunem noi: extrem de puține.

Serviciile de spălare self-wash pentru câini – o piață în creștere continuă

Poate că cel mai important motiv care ar trebui să te convingă să deschizi o franciză DogWash este chiar piața în creștere continuă de care vei beneficia. Din ce în ce mai mulți oameni adoptă cel puțin un animal. Rata natalității este în descreștere, însă numărul animalelor de companie este în continuă creștere. De ce să nu profiți de acest trend continuu?

Te încurajăm să iei în calcul toate aceste aspecte și să decizi ce este mai potrivit pentru tine: să cumperi propriul aparat DogWash sau să deschizi o franciză DogWash? Orice vei alege, noi suntem siguri că vei avea succes și îți dorim să scalezi acest business cât mai mult! Îți suntem alături la fiecare pas.

