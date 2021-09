4 motive pentru care businessurile aleg externalizarea serviciilor

Majoritatea business-urilor care se respecta ajung la un moment dat la concluzia ca sunt mult prea mari pentru a continua sa faca totul pe cont propriu. Ori asta, ori realizeaza faptul ca succesul poate veni mai lesne din concentrarea pe o anumita nisa. Motivele pentru care companiile apeleaza la servicii complete de outsourcing sunt care de care mai diverse, dar majoritatea se incadreaza intr-una sau mai multe dintre categoriile urmatoare.

Costurile

Principalul motiv pentru care o afacere ia masuri, indiferent de natura acestora, este in majoritatea cazurilor legat de costuri si/sau profit. Companiile analizeaza costurile si profitul obtinut atunci cand pun in balanta contractarea serviciilor de outsourcing versus continurea activitatii in propriile departamente.

In cazul outsourcingului vei avea un singur cost de luat in calcul, mai exact pretul platit pentru serviciul executat. Daca vei decide sa continui activitatea pe cont propriu, trebuie sa te gandesti la:

Nivelul salarial al angajatilor. Ce sa va intampla atunci cand acestia trebuie inlocuiti? Iti permiti sa treci din nou printr-un proces de recrutare in timp ce posturile sunt neocupate?

Care sunt costurile legate de sesiunile de training? Cat esti dispus sa investesti in educatia unor oameni care pot oricand sa paraseasca firma?

Dispui de resursele necesare pentru a intretine o echipa si este mai profitabil ca acestia sa desfasoare activitatile respective in interiorul companiei? Exista o persoana gata sa coordoneze echipa respectiva? Are timp pentru asta?

Ai spatiul necesar pentru a executa activitatile respective? Iti permiti sa platesti pentru a inchiria un spatiu nou?

Pune toate aceste costuri in balanta si vei intelege de ce din ce in ce mai multe companii recurg la servicii de externalizare.

Focalizare

Asa cum spuneam si in introducere, anumite afaceri aleg sa se focalizeze pe anumite aspecte si operatiuni ale businessului si astfel recurg la echipe de experti care sa preia unele dintre procesele repetitive si mai putin creative de zi cu zi. Nu e absolut nicio rusine sa recunosti ca ai nevoie de ajutor specializat, mai ales cand aceasta decizie iti da sansa de a face cu afacerea ta ce-ti doresti cu adevarat.

Optimizare

Din cand in cand trebuie sa-ti supui activitatea si la procese de evaluare a performantei, chiar daca rezultatele s-ar putea dovedi unele ingrijoratoare. S-ar putea sa constati ca anumite procese si proceduri ai putea fi optimizate, actiuni care pe termen lung pot duce la reducerea costurilor si/sau economisirea timpului de lucru.

Angajatii vor fi de asemenea extrem de recunoscatori ca-i scapi de sarcinile repetitive si plictisitoare, astfel devenind mai devotati, mai productivi si se vor ocupa de activitati care pot aduce valoare si vor spori profitabilitatea companiei.

Reducerea riscurilor

Un mod prin care-ti poti masura maturitatea in afaceri este atitudinea fata de riscuri. Un antreprenor desavarsit va putea face diferenta intre riscurile pe care poate si prefera sa si le asume si cele care merita pasate catre specialisti. Astfel, o multime de afaceri recurg la serviciile de externalizare drept metoda de colaborare cu experti in domenii diferite fata de cel in care activeaza propria companie.

Raspunderea economica si legala poate fi incredintata acestor entitati care dispun de expertiza, tehnologii si atestari oficiale superioare propriei companii.

Aceste motive iti par cunoscute? Poate ca a venit timpul ca afacerea ta sa recurga la servicii de externalizare. Fa o analiza atenta a nevoilor si vei stii exact ce sa ceri de la o astfel de colaborare!

