35 de companii au fost ajutate gratuit in ultimele doua saptamani pentru a supravietui crizei de comunicare generate de COVID-19

Specialistii agentiei au analizat situatia fiecarei firme si au trasat un plan de actiuni menit sa ajute companiile a-si adapta comunicarea cu clientii conform situatiei din prezent.YOLO Media, agentia de PR in portofoliul careia se regasesc persoane publice, specialisti si companii nationale si multinationale, a anuntat, in data de 16 martie, ca ofera pro bono consiliere in comunicare de criza firmelor afectate de criza Coronavirus."La scurt timp dupa ce am anuntat intentia noastra, am primit zeci de solicitari de la reprezentantii companiilor afectate de izolarea sociala a consumatorilor. Am decis sa ne dedicam cateva ore zilnic, dupa timpul alocat clientilor nostri, pentru a concepe un plan de actiuni pentru fiecare dintre cei care ne-au solicitat sprijinul. Acestia au primit din partea noastra un chestionar pe care l-au completat, raspunzand la o serie de intrebari, astfel incat noi sa intelegem situatia in care se afla firmele respective. Am intocmit apoi cate un plan de actiuni pentru fiecare in parte, idei care, implementate, le vor ajuta sa se adapteze mai bine situatiei din prezent. Am ajutat pana acum 35 de companii si urmeaza sa ne dedicam altora care au trimis, intre timp solicitari", declara Sorin Dutoiu, Managing Partner YOLO Media."Companiile mici si mijlocii au cel mai mult de suferit, in conditiile in care incasarile au scazut dramatic, iar chiriile, ratele si platile angajatilor trebuie efectuate. In aceasta perioada dificila companiile au nevoie sa comunice corect si eficient cu publicul si cu partenerii de afaceri, chiar si in cazul in care activitatea este suspendata temporar.Este foarte importanta comunicarea cu publicul si cu partenerii de afaceri in situatii de acest tip. Initiativa YOLO Media este un mic ajutor pe care il putem oferi celor aflati in situatie de criza.Economia trebuie sustinuta! Uniti ne va fi bine!", completeaza Christian Stan, Managing Partner YOLO Media.Companiile care au apelat la ajutorul YOLO Media provin din diverse domenii de activitate: HoReCa, organizare evenimente, teatru, divertisment pentru copii, clinici medicale, saloane de infrumusetare, fundatii si asociatii."Alaturi de serviciile permanente pe care le oferim clientilor din portofoliul nostru, suntem deschisi sa alocam timpul liber ajutandu-i pe cei care sunt in impas in aceasta perioada. Chiar si o analiza si un simplu plan de comunicare pe termen scurt si mediu pot fi vitale pentru derularea business-ului in aceasta perioada", adauga Sorin Dutoiu.YOLO Media (www.yolomedia.ro), rebranding al fostei ADPM PR, ofera, din 2011, servicii de consultanta, comunicare si promovare Mass Media si online. Printre companiile din portofoliu se numara Top Line, flydubai, Emirates, Centrele Silhouette, Bodyshape Transformation Center, Federatia Romana de Canotaj, Institutul Guinot, Royal Caribbean, Six Senses Hotels and Resorts, Gianluca Mech Spa, precum si medici, specialisti, oameni de afaceri si persoane publice cunoscute in showbiz-ul romanesc.