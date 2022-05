3 unitati de alimentatie publica in care o masa frigorifica este indispensabila!

Echipamentele cu intrebuintari multiple sunt mereu apreciate in bucatariile profesionale, deoarece usureaza in mod semnificativ munca maestrilor bucatari si a intregului personal. Antreprenorii sunt de asemenea incantati atunci cand o singura investitie inspirata le permite sa asigure efectuarea in cele mai bune conditii a unor sarcini diverse.

Din aceasta categorie de echipamente fac parte noile modele de masa frigorifica, utile in egala masura in restaurante, in cofetarii sau in supermarketuri. Cu rol atat in depozitarea, cat si in prelucrarea alimentelor, folosirea lor intr-o unitate de alimentatie publica usureaza in mod semnificativ munca desfasurata si contribuie la buna calitate a mancarurilor care le sunt servite clientilor.

De ce sunt apreciate noile modele de masa frigorifica?

Compania Fresco Expert, cu o experienta de trei decenii in dotarea bucatariilor profesionale din Romania, pune la dispozitia antreprenorilor din domeniul HoReCa mai multe tipuri de masa frigorifica, provenite exclusiv de la firme a caror calitate este unanim recunoscuta pe plan international.

Oferta cuprinde atat mese reci, cat si mese de congelare, cu sau fara rebord, cu capacitati diferite si dotate cu una pana la patru usi. Ele pot fi intrebuintate, in functie de necesitatile de zi cu zi din fiecare unitate de alimentatie publica, atat pentru prelucrarea, cat si pentru depozitarea alimentelor.

Fiecare model este dotat fie cu sistem de racire static, fie cu un sistem pe baza de ventilatie. Agentul refrigerat utilizat respecta in totalitate normele aflate in vigoare atat pe plan national, cat si pe plan european.

Consumul redus de energie este o alta caracteristica importanta, mai ales intr-o perioada in care preturile au o evolutie imprevizibila. Raportul excelent calitate-pret reprezinta un argument in plus pentru achizitionarea unui astfel de echipament de catre proprietarii sau administratorii unui restaurant, ai unei cofetarii sau unui supermarket.

Masa frigorifica de refrigerare si congelare – diferente

Acest tip de echipamente poate genera doua tipuri de temperaturi, in functie de produsele a caror depozitare trebuie sa o asigure. Unele dintre ele produc temperaturi de refrigerare, situate in apropierea valorii de 0 grade Celsius, in timp ce altele produc temperaturi sensibil mai coborate, care genereaza procesul cunoscut sub numele de congelare.

Din oferta Fresco Expert fac parte mai mult de 40 de modele de masa frigorifica pentru refrigerarea alimentelor. Procesul cunoscut sub aceasta denumire se desfasoara la temperaturi cuprinse intre 0 si plus 4 grade Celsius, la care este incetinita considerabil dezvoltarea microorganismelor si a unor procese chimice enzimatice, astfel incat nu mai exista riscul de alterare a alimentelor, ci ele pot fi pastrate in conditii optime.

Unul dintre echipamentele care indeplineste cu succes functia de refrigerare este o masa rece cu rebord si doua usi, cu capacitatea de 250 de litri. Produsa de firma germana Virtus Group GmbH, are temperatura de lucru cuprinsa intre 2 si 8 grade Celsius. Interiorul si exteriorul sunt din inox, este dotata cu panou de comanda digital si cu picioare din inox ajustabile. Este disponibila la pretul de 6 136 de lei plus TVA.

In schimb, procesul de congelare are loc la temperaturi cuprinse intre minus 10 si minus 35 de grade Celsius, la care apa din alimente cristalizeaza, devenind solida. Astfel sunt stopate complet procesele chimice ale enzimelor si microbilor.

Puteti achizitiona, de exemplu, o masa de congelare cu rebord si o usa cu temperatura de lucru cuprinsa intre minus 10 si minus 20 de grade Celsius si cu capacitatea de 140 de litri. Grosimea izolatiei este de 50 de milimetri si este dotata cu sistem automat de dezghetare. Pretul este de 7 651 de lei plus TVA.

Astfel, o masa frigorifica se dovedeste o investitie inspirata indiferent daca detineti un restaurant, o cofetarie, un supermarket sau o alta unitate de alimentatie publica!

