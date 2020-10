Monitorizarea orelor de munca, rapid, sigur si 100% de la distanta

Lucratul in afara cadrului organizat al biroului vine la pachet cu o serie de provocari, insa, pentru angajat, dar si pentru angajator. Daca primul a avut probleme de adaptare si resimte acum absenta colegilor, cel de-al doilea are in cap o lista lunga de intrebari, de la cum sa asigure conditiile potrivite de munca la ce si cat se lucreaza, in realitate, de acasa. Odata cu trecerea lunilor, monitorizarea corecta a muncii angajatilor si reflectarea ei conform reglementarilor legale a devenit un punct major de interes pentru companii.Potrivit Legii 53/2003 din Codul Muncii, angajatorul este obligat sa tina evidenta orelor de lucru prestate zilnic de fiecare angajat, cu declararea clara a orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru. Totodata, in cazul unui control, angajatorul trebuie sa prezinte documentele care fac dovada acestei evidente. In perioada pre-pandemica, acest lucru se rezolva usor, mai ales in cazurilor companiilor mici si mijlocii, printr-o condica fizica pe care angajatii o completau la inceputul si respectiv finalul fiecarei zi de lucru. In ultimele luni, insa, in conditii de telemunca, aceasta varianta nu a mai fost posibila, dar bligativitatile au ramas valabile pentru angajatori.Cea mai eficienta varianta, ce asigura usurinta in utilizare, garantand, totodata, corectitudinea datelor colectate este utilizarea unui soft de resurse umane precum WizOne, ce include si optiunea pontajului."Utilizarea unei solutii de software de management al personalului aduce numeroase beneficii chiar si celor mai mici companii. In aceasta perioada, insa, cu precadere, cel mai important este cel referitor la pontaj - care trebuie inregistrat zilnic, corect, si fara sa creeze probleme in plus pentru angajat", explica Anca Cirstoiu, Division Manager Small & Medium Business in cadrul Wizrom Software.Odata completate in WizOne, orele lucrate de echipa sunt contorizate automat si, apoi, pot fi consultate de managerii relevanti, inclusiv sub forma foilor de evidenta a pontajului. Acestea pot fi accesate in orice moment pentru a verifica cuantumul total de munca al fiecarui angajat, observand situatii in care angajatul nu isi indeplineste indatoririle de birou conform contractului sau, dimpotriva, in care aduna ore suplimentare. Softul de HR WizOne acorda utilizatorilor cu rol definit de manager dreptul de a consulta si aproba pontajul lunar. Odata ce se inregistreaza aprobarea, informatiile din WizOne se pot integra automat cu un soft de payroll, cum ar fi WizSalary, pentru calculul direct al salariilor si plata acestora.In acest fel, managerii economisesc timp pretios, in timp ce departamentele de HR si de contabilitate totodata pot conta pe eliminarea permanenta a erorilor posibile in calcul salariilor.Beneficiile anterioare sunt, insa, greu de valorificat in conditii de telemunca, daca angajatii nu au acces la capabilitatile de pontaj. Solutia de software WizOne, insa, pune la dispozitia utilizatorilor o platforma intuitiva, usor de utilizat, accesibila online, de oriunde si de pe orice dispozitiv.