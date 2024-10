Directorii de companii din SUA castiga de 262 de ori mai mult decat salariatii

Directorii generali ai companiilor americane au castigat, in medie, in anul 2005 de 262 de ori mai mult decat salariatii, releva un studiu realizat de Economy Policy Institute, citat de agentiile internationale de presa.In medie, anul trecut, directorii generali ai companiilor americane au castigat 10,98 milioane dolari, in timp ce salariatii cu castigat, in medie, aproximativ 41.861 dolari. Aceasta insemna ca un presedinte director general castiga mai mult intr-o zi de lucru (un an calendaristic are 260 de zile de lucru), cat castiga un salariat in 52 de saptamani.

Institutul precizeaza ca cea mai mare diferenta intre castigurile directorilor si angajatilor s-a inregistrat in anul 2000, dupa criza din sectorul dot.com, cand un director a castigat, in medie, de 300 de ori mai mult decat un salariat. Ulterior insa diferenta intre castigurile directorilor (care includ atat salariile cat si primele si optiunile in actiuni) a scazut semnificativ astfel ca in anul 2002 un director general castiga, in medie, de 143 de ori mai mult decat un angajat.

Pe termen lung, Economy Policy Institute preconizeaza ca vom constata la o crestere a diferentei dintre salariile directorilor si angajatilor, avand in vedere ca in anul 1965 directorii marilor intreprinderi americane castigau intr-un an de 24 de ori mai mult decat salariul unui angajat. in anul 1978 diferenta a crescut pana la un raport de ordinul 35, ulterior la 71 in anul 1989, pentru a creste spectaculos in anii 1990.

Bloombiz

Publicarea studiului a aparut intr-o perioada in care Senatul SUA a refuzat din nou sa majoreze salariul minim pe economie, care a ramas nemodificat la 5,15 dolari pe ora de noua ani. In schimb au aparut numeroase controverse in legaatura cu modalitatea de remunerare a directorilor, in special cu optiunile de achizitionare de actiuni la preturi speciale. Statisticile pentru urmatorii ani preconizeaza ca vom asista la o crestere a diferentei dintre salariile directorilor si angajatilor. Cronica Romana

