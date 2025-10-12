Romaero devine producător autorizat internațional de componente pentru avioane. Ce înseamnă noua certificare europeană pentru viitorul companiei

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 10:38
Romaero devine producător autorizat internațional de componente pentru avioane. Ce înseamnă noua certificare europeană pentru viitorul companiei
Romaero este una din companiile strategice ale României FOTO romaero.ro

Romaero a primit din partea Autorității Aeronautice Civile Române (AACR) scrisoarea oficială de emitere a certificatului de autorizare Part 21G, care atestă capacitatea companiei de a produce componente de aeronave în conformitate cu reglementările europene aplicabile, potrivit unui raport remis, miercuri, Bursei de Valori București.

„Romaero informează investitorii și publicul interesat că a primit la data de 07.10.2025, din partea Autorității Aeronautice Civile Române (AACR), scrisoarea oficială de emitere a certificatului de autorizare Part 21G, care atestă capacitatea companiei de a produce componente de aeronave în conformitate cu reglementările europene aplicabile”, se menționează în raport.

Potrivit sursei citate, certificarea reprezintă o etapă semnificativă în dezvoltarea companiei, consolidând poziția Romaero în industria aerospațială și deschizând noi oportunități de colaborare și extindere a portofoliului de servicii.

Până acum, Romaero funcționa în principal pe bază de contracte de mentenanță, reparații și modernizări (MRO – Maintenance, Repair and Overhaul), inclusiv pentru aeronave militare sau civile, dar nu avea dreptul să fabrice piese sau subansamble certificabile în mod independent, ci doar să le monteze sau să le repare în cadrul unor programe autorizate de alți deținători de certificate (cum sunt Boeing, Airbus, Bombardier etc.).

Certificarea Part 21G vine din Regulamentul UE nr. 748/2012 și este acordată de AACR în numele EASA, autorizând o companie să producă piese, componente și ansambluri structurale de aeronave conform unor specificații aprobate (de exemplu, conform planurilor unui producător OEM sau ale unui proiect propriu certificat) și să emită un document de conformitate (EASA Form 1), care garantează că acele componente pot fi montate pe aeronave înregistrate în Uniunea Europeană și, practic, acceptate internațional.

