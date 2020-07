Total Technologies ofera solutii pentru farmacii, retaileri, comertul online si restaurante pe vreme de criza

Numita de multi experti ''o companie a viitorului'', cu peste 28 de ani de experienta pe piata IT, este specializata in integrarea echipamentelor pentru tehnologia codurilor de bare, RFID, VOCE sau AMR (). Compania vine in sprijinul firmelor care vor sa reduca, sa previna sau chiar sa elimine impactul negativ generat de situatia generata de Covid-19. Echipamentele si solutiile propuse de Total Technologies sunt esentiale, rapide si eficiente pentru orice business: comert online prin click & collect, domeniul retail, restaurante, farmacii, etc.Sunt usor de utilizat si integrat cu sistemele de software proprii. Pentru a face fata cresterii accelerate a cererilor in mediul online prin click & collect, pentru eficientizarea si rapiditatea proceselor, Total Technologies propune:pentru transmiterea informatiilor din magazine rapid si sigur. La acesta se poate adauga casca Voice SRX XL, astfel ca angajatul va avea mainile libere pentru a lucra mai usor;- tpentru livrarea comenzilor. Persoana care face livrarea va putea scoate pe loc chitanta pentru cumparator fara a pierde timp, devenind astfel mult mai eficient;fara fir pentru depozit. Are rezistenta mare la medii de lucru dificile cum ar fi cele dintr-un depozit;cu o acuratete de 99,98% in transmiterea datelor si care ofera libertatea utilizarii ambelor maini.dezvoltata de Honeywell, asigura o comunicare usoara si rapida intre sediul central si angajatii din magazin. Cu Solutia Smart Talk, propusa de Total Technologies, se poate pre-inregistra un mesaj care poate fi salvat si ascultat ulterior. Smart Talk se poate adauga cu usurinta pe toate dispozitivele mobile din familia Mobility Edge (modelele CT40, CT60 cu conexiune 4G).Unele restaurante si-au mutat activitatea intr-un procent mare, in partea de DRIVE, pentru a reduce interactiunea angajatilor cu clientii. Total Technologies are 2 solutii, echipamentele Honeywell de scanare de la distanta a codurilor de bare:. Este rezistent la medii dure de lucru, scaneaza cu precizie codurile de bare de la distanta;. Este un scanner fix care capteaza cu usurinta de la distanta codurile de bare de pe orice dispozitiv, fara a fi nevoie sa fie atins de angajat sau client;Sunt menite a limita interactiunile cu clientii si a pastra o distanta corespunzatoare intre angajati. Special proiectate pentru industria farmaceutica, ii ajuta pe farmacisti sa scaneze de la distanta retetele si sa limiteze atingerea altor lucruri personale ale clientilor (carduri de fidelitate, acte de identitate, carduri de sanatate).Total Technologies propune:. Este proiectat special pentru industria farmaceutica, fiind rezistent la solutiile de curatare folosite in acest domeniu si la medii dure de lucru, fiind usor de folosit de catre angajati;si. Ideale pentru scanarea codurilor de bare de la distanta, acestea se monteaza intr-un punct fix, fara a fi nevoie sa fie atinse de catre angajat sau client.Despre cum pot fi achizitionate aceste echipamente dar si despre alte solutii oferite de Total Technologies, veti putea gasi accesand pagina oficiala a companiei www.totaltech.ro sau la email: totaltech[at]totaltech.ro; telefon vanzari: +40 372 317 714.