Studiu : 9 din 10 retaileri non-alimentari estimeaza ca afacerile din 2020 vor fi afectate. Revenirea va incepe lent la finalul anului si se va consolida in 2021

45% dintre chiriasii din retail asteapta o scadere a afacerilor de peste 30% in 2020 si alti 39% prevad un declin de pana la 30%, ca urmare a acestor cel putin doua luni fara activitate, cu o revenire lenta din a doua jumatate a acestui an, potrivit unui studiu efectuat de Divizia Retail a Colliers International printre 84 de chiriasi si 21 de proprietari din sectorul de retail din Romania.Efectele pe termen mediu si lung sunt inca dificil de evaluat, in special luand in considerare incertitudinile privind posibile alte masuri care ar putea fi aplicate de autoritati dupa 15 mai. Cu toate acestea, proprietarii din retail au luat deja masuri de suport pentru chiriasii afectati de ordonantele militare, precum suspendarea platii chiriei pe perioada de inactivitate, urmand sa se decida ulterior o modalitate de compensare, sau inchiderea partiala a centrelor comerciale pentru a scadea costurile pentru servicii comune suportate de chiriasi.Studiul Colliers International face parte dintr-o analiza mai ampla asupra pietei imobiliare in ansamblu, bazata pe informatii relevante ale factorilor de decizie din toate segmentele de piata, care sunt prezentate in aceasta perioada pentru a aduce mai multa claritate asupra pietei.Reactia retailerilor la decizia guvernului de a restrictiona activitatea retailerilor ne-esentiali in centre comerciale a fost imediata si planurile pentru a minimiza impactul negativ al contextului actual au fost puse rapid in aplicare.Ca urmare, 62% dintre chiriasi au suspendat sau amanat platile chiriilor si utilitatilor, iar 52% au solicitat o reducere a chiriilor atunci cand magazinele vor fi redeschise, potrivit studiului Colliers International efectuat printre chiriasii din retail activi in principali in arii precum fashion, HoReCa, cosmetice, servicii, divertisment sau frumusete.In plus, pentru a sustine revenirea afacerilor, 88% au aplicat pentru masura privind somajul tehnic, 48% se vor baza pe optiunea de amanare a platii taxelor oferit de stat si 33% vor suspenda plata ratelor la credite pana la finalul anului.De cealalta parte, 67% dintre retaileri se concentreaza pe canale alternative de vanzari pentru a compensa pierderile generate de lipsa de activitate a magazinelor clasice, dar numai o parte din pierdere este asteptata sa fie recuperata prin aceste canale.Aproximativ 36% asteapta o crestere a vanzarilor online in acest an, dintre care jumatate mizeaza pe o crestere de cel putin 20%. Totusi, 22% dintre retaileri cred ca inclusiv vanzarile online vor inregistra o scadere, pe fondul apetitului scazut pentru consum.Proprietarii de spatii de retail au reactionat de asemenea in contextul actual si au inchis anumite arii ale centrelor comerciale, acolo unde a fost posibil (67%) si au renegociat contractele cu furnizorii (45%) sau cu bancile (29%), potrivit studiului efectuat de Colliers International in randul proprietarilor de spatii de retail.Aproape toti au folosit in acelasi timp si facilitatile oferite de stat, precum amanarea platii taxelor (52%), somajul tehnic (48%) sau amanarea platii ratelor la banca (24%).Pentru a-si sustine chiriasii in timpul crizei provocate de epidemia de Covid-19, 62% dintre proprietari au agreat sa incaseze doar taxele de servicii aferente spatiilor comerciale, pentru a pastra centrele curate, sigure si echipamentele tehnice in stare buna pe perioada de inactivitate.In acest context, si proprietarii de spatii de retail se asteapta sa inregistreze anul acesta scaderi ale veniturilor operationale, 67% estimand o scadere de pana la 30%, in timp ce 24% iau in calcul scaderi chiar mai mari.Primele semne de revenire in piata de retail sunt asteptate incepand cu trimestrul patru al acestui an, dar rezultate mai consistente vor fi vizibile in 2021, ceea ce arata ca atat retailerii, cat si proprietarii sunt increzatori intr-o recuperare relativ rapida."Daca veniturile majoritatii angajatilor nu vor fi semnificativ afectate, iar magazinele vor fi deschise incepand cu 1 iunie, vom vedea in primul rand o revenire psihologica pe termen mediu. O recuperare lenta ar trebui sa fie resimtita din toamna si continuata in perioada Craciunului, care este de regula cea mai importanta din an pentru retail. Cu alte cuvinte, daca puterea de cumparare a populatiei nu va scadea, tendinta pe termen scurt va fi de economisire, dar incepand cu luna septembrie, consumul ar trebui sa revina incet, incet la normal in segmentele obisnuite de retail, precum fashion, HoReCa, cosmetice, jucarii sau birotica si papetarie", spune Simina Niculita, Partner & Head of Retail Agency la Colliers International.Mai exact, 67% dintre proprietarii de spatii de retail si 51% dintre chiriasi se asteapta sa revina la un nivel satisfacator al afacerilor, in raport cu nivelurile de dinainte de epidemia de Covid-19, pana la finalul anului viitor.