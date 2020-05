Retailerii nealimentari din centrele comerciale ameninta cu boicotarea deschiderii magazinelor

"Este un apel disperat, pentru ca suntem intr-o situatie disperata. Exista proprietari de centre comerciale care au inteles conjunctura extraordinara si neprevazuta pe care o traversam, si care au adoptat atitudinea corecta de dialog si solutiile comerciale evidente. Exista, insa, multi proprietari care forteaza plata integrala a chiriilor in conditiile in care membrii nostri au activitatea suspendata. Nu este corect nici moral si nici contractual, pentru ca retailerii nealimentari nu au putut beneficia de spatiile respective. Daca nu se intelege rapid ca nu avem de unde acoperi asemenea costuri ne vom indrepta spre colaps, iar efectele negative economice si sociale vor fi extrem de ample", sustine Cosmin Savu-Cristescu, secretar executiv RORETAIL.In acest context, Organizatia Patronala a Retailerilor din Romania lanseaza un Apel Public la adresa reprezentantilor centrelor comerciale de a nu forta colapsul industriei de retail nealimentar si agrearea, la nivelul intregii industrii de retail, a unei noi intelegeri comerciale provizorii (New Deal) intre retailerii nealimentari si reprezentantii centrelor comerciale, axata pe doua elemente principale: zero chirie pentru perioada suspendarii activitatii magazinelor si negocierea individuala a chiriilor ca procent din vanzari, ulterior deschiderii magazinelor."Retailerii nealimentari au in plan sa nu deschida magazinele si sa nu participe la redeschiderea centrelor comerciale din Romania daca solicitarile lor pentru stabilirea unui nou tip de relatie comerciala nu primesc un raspuns favorabil", atentioneaza organizatia.Potrivit sursei citate, pana in prezent, peste 2.000 de magazine, reprezentand aproximativ un sfert din totalul magazinelor din centrele comerciale din Romania, au semnat apelul RORETAIL.Organizatia Patronala a Retailerilor din Romania este o asociatie infiintata in anul 2014, care grupeaza peste 1.000 de magazine din Romania (branduri nationale si internationale) si insumeaza peste 12.000 de angajati.