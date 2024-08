Metro vinde Real catre Auchan. Tranzactie de 1,1 miliarde de dolari

Grupul Auchan a anuntat, vineri, intr-un comunicat de presa, achizitionarea de la Metro Group, a hipermarketurilor Real deschise in patru tari din Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania, pentru suma de 1,1 miliarde euro.

Potrivit sursei citate, acordul dintre Grupul Auchan si distribuitorul german Metro Group a fost parafat vineri si vizeaza cesionarea activitatilor Real in Europa Centrala si de Est.

Astfel, Auchan va prelua activitatile operationale si activele imobiliare corespondente ale filialelor Grupului Metro in Polonia, Romania, Rusia si Ucraina.

Operatiunea mai necesita obtinerea aprobarii din partea autoritatilor competente ale concurentei din fiecare tara vizata si va fi finalizata, sub aceasta rezerva, in 2013.

"Pe viitor, hipermarketurile Real din Europa Centrala si de Est vor functiona sub marca Auchan. Vanzarea hipermarketurilor Real Europa de Est catre Grupul Auchan vizeaza 91 de hipermarketuri Real in Polonia, Rusia, Romania si Ucraina, precum si 13 galerii comerciale in Rusia si Romania", se arata in comunicatul citat.

In cele patru tari in care vor avea loc achizitiile Grupului Auchan, Real a realizat o cifra de afaceri de peste 2,6 miliarde de euro fara taxe in 2011, si are 20 000 de angajati. De asemenea, in Auchan detine 98 de hipermarketuri si peste 65 000 de colaboratori in aceste patru tari.

Al 12-lea grup de distributie din lume, Grupul Auchan este prezent in 12 tari si are 269.000 colaboratori. Compania este organizata in cinci mari divizii: hipermarketuri (655 magazine integrate si 23 in mandate de gestiune, asociate si in franciza), supermarketuri (767 integrate si 1.665 in franciza sau asociate), divizia imobiliara (Immochan), banca (Oney Banca Accord) si e-commerce, carora li se adauga alte activitati si directii de crestere.

In 2011, cifra de afaceri a Grupului a fost de 44,4 miliarde euro fara taxe, din care 55% a fost realizata in afara Frantei.

In anul fiscal 2011, compania, care avea circa 70.000 angajati, a inregistrat o cifra de afaceri de 11,2 miliarde euro.

Vanzarea operatiunilor Real urmeaza deciziei similare a grupului francez Carrefour, care a iesit de pe pietele din Grecia, Singapore si Columbia si vrea sa-si vanda diviziile din Polonia si Turcia, ca parte a programului de restructurare masiva.

Real Hypermarket Romania s-a lansat, oficial, in martie 2006 si opereaza 25 de

magazine pe piata locala in 18 orase din tara, dintre care patru in Bucuresti, trei in Timisoara, cate doua in Oradea si Constanta, si cate unul in Arad, Baia Mare, Satu Mare, Cluj-Napoca, Deva, Sibiu, Targu Mures, Brasov, Suceava, Bacau, Galati, Ploiesti, Pitesti si Craiova.

METRO Cash & Carry s-a lansat oficial in Romania in luna octombrie 1996, cand a deschis primul magazin din Bucuresti. Astazi, reteaua numara 25 de centre de distributie amplasate in Bucuresti, in Brasov, Constanta, Timisoara, Cluj, Bacau, Iasi, Craiova, Baia Mare, Galati, Ploiesti, Oradea, Sibiu, Suceava, Pitesti, Tg. Mures, Arad si Deva.

