Auchan introduce in magazinul online pachete de cumparaturi predefinite

Acestea pot fi comandate prin selectarea magazinului Auchan Cotroceni si sunt livrate in toata tara, prin curier rapid, in 48 de ore.Impachetarea produselor se face in conditii stricte de siguranta sanitara, respectand toate masurile in vigoare.Potrivit companiei, pachetele predefinite sunt special gandite pentru a acoperi nevoile alimentare de baza ale unei familii, ale animalelor de companie, dar si cele de curatenie a casei.Astfel, in magazinul online Auchan sunt deja disponibile 6 cosuri predefinite : alimente variate de bacanie, gustari si bauturi, produse destinate curateniei casei, doua cosuri cu hrana pentru caini (talie medie si mica) si un cos cu produse pentru pisici.", a declaratPreturile cosurilor predefinite variaza, in functie de tipologia aleasa, intre 105 si 155 lei. Aceasta categorie de cumparaturi online este in plina dezvoltare, urmand ca in urmatoarea perioada sa fie adaugate si mai multe optiuni disponibile exclusiv pe www.auchan.ro Auchan Romania are in portofoliu 33 de hipermarketuri Auchan, 2 supermarketuri Auchan si o retea de 24 magazine de proximitate MyAuchan.Cu peste 280.000 m2 suprafata neta de vanzare, aproximativ 10.000 de angajati, o cifra de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde de Euro, propune celor circa 5 milioane de locuitori din orasele in care sunt prezente magazinele Auchan un comert modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse si un concept de discount generalizat, cu toate preturile mici, permanent.Pe www.auchan.ro Auchan prezinta clientilor peste 25.000 de produse si, in acelasi timp, opereaza website-ul dedicat activitatilor de gastronomie tip restaurant - lamasa.auchan.ro.